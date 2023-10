Cara a cara de peritos en el juicio del 'caso Gürtel': “Mi opinión fundada es que hay fraccionamiento”

“Mi opinión fundada con la experiencia en la administración es que hay fraccionamiento”. Así ha concluido el Interventor del Estado Juan Carlos Gómez, encargado del auxilio judicial en el 'caso Gürtel' su exposición sobre la mecánica de actuación de la trama 'Gürtel' en el juicio de la Audiencia Nacional en el turno de los interrogatorios de las defensas. “La visión del interventor me parece posible pero sí que opino que no es la única”, ha afirmado, por su parte, el exdirector general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, Emilio Torrejón.

La sesión de este lunes del juicio del 'caso Gürtel' ha continuado con el 'cara a cara' entre peritos con las preguntas de las defensas, tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular que ejerce la Generalitat Valenciana.

Juan Carlos Gómez es el interventor del Estado que elaboró los informes periciales, en funciones de auxilio judicial, sobre la trama corrupta. Por su parte, Emilio Torrejón, exdirector general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana durante el Gobierno de Francisco Camps, se ha visto involucrado en la causa inopinadamente. Tal como explicó en la primera sesión en la que compareció, su jefe directa, la entonces abogada general Isabel Villalonga, le ordenó verbalmente que hiciera un informe para contrarrestar a la Intervención. El hombre se sintió utilizado, tal como declaró, pero sigue avalando sus conclusiones de entonces a pesar de no haber tenido acceso a los expedientes de contratación enjuiciados. Eso sí, Torrejón enmarca sus conclusiones en el plano estrictamente jurídico.

La discusión se ha centrado en si los contratos menores otorgados a la trama 'Gürtel' en Valencia suponían un fraccionamiento de contratos o no. El interventor del Estado, por su parte, tiene una visión diametralmente distinta a la de Torrejón.

“Hay fraccionamiento cuando se divide [el contrato] de forme artificial para saltarse los principios de legalidad y cuando hay entre ellos unidad funcional operativa, cuando es la misma empresa la que está gestionando todo el acto”, ha explicado Juan Carlos Gómez.

Sin embargo, el exalto cargo de Camps ha alegado que “el [contrato] negociado sin publicidad y el contrato menor son lo mismo, dar un contrato a alguien por el morro”. “Eso el sistema lo permitía y si el sistema lo permite no sé qué quiere que le diga”, ha contestado Torrejón a una de las defensas. “La visión del interventor me parece posible pero sí que opino que no es la única”, ha agregado.

El interventor, que ha elaborado todos los informes periciales de las distintas piezas separadas de la causa, ha contestado a la tesis de Torrejón. “Mi opinión fundada con la experiencia en la administración, es que hay fraccionamiento porque hay una unidad de gestión operativa”, ha detallado el perito. La empresa Orange Market, filial de 'Gürtel' en Valencia, “es la que gestiona todo y es la que emite dos facturas por contratos menores que, si las sumas las dos, superarían los 12.000 y tendría que haber un concurso”, ha concluido.