Carlos Mazón tilda de “oportunismo político” que Catalunya quiera asumir el Premi Guillem Agulló

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tildado de “oportunismo político” la propuesta de la Generalitat de Catalunya de asumir el Premi Guillem Agulló tras la negativa de Les Corts Valencianes.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios tras una conferencia titulada 'Comunidad Valenciana, liderando el Mediterráneo' en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en el marco de la visita que Mazón realiza en Catalunya.

“Con estos temas tan serios, tan profundos, querer un rédito político inmediato no me parece respetuoso. Y creo que no ha sido una buena decisión la que ha tomado el presidente de la Generalitat de Catalunya”, ha añadido sobre Pere Aragonès.

Les Corts acordaron el pasado 5 de marzo eliminar el Premi Guillem Agulló, con la mayoría de PP y Vox y a propuesta de este último grupo, alegando que el nombre del reconocimiento fue una “decisión unilateral” del 'expresident' del parlamento valenciano Enric Morera.

El secretario general del PPCV y portavoz del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias propuso este martes que fuera la FVMP el “punto de encuentro” para “retomar el consenso” del premio mientras que hoy el síndic del PP en Les Corts se ha mostrado dispuesto a apoyar la recuperación del reconocimiento en la cámara a partir de un texto que refleje la declaración institucional que lo impulsó en 2016. La propuesta deberá partir de una iniciativa que no requiera unanimidad de los cuatro grupos ya que Vox ha insistido en su oposición a apoyar que lleve el nombre de Agulló.

Mazón, preguntado por si el PP ha reculado después de que el partido se haya mostrado dispuesto a apoyar la recuperación del Premi Guillem Agulló en la cámara valenciana, ha dicho que no y que quien “tiene que recular es quien está manoseando en nombre de una víctima para tratar de sacar rédito político”. Según Mazón, el objetivo es “seguir buscando espacios y seguir haciendo esfuerzos para que todos podamos estar de acuerdo” y encontrar un consenso.

Previamente, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Mazón ya cargaba contra el anuncio del Govern de Catalunya de que asumirá el Premi Guillem Agulló, que calificaba de “oportunismo político”, ya que según él supone “manosear” la memoria del joven antifascista asesinado en 1993 por un neonazi.

Tras recalcar que su gobierno “no ha suprimido ningún premio” y el PP “no ha cancelado nada”, ha hecho hincapié en que el PP votó a favor de la creación de este galardón y ha asistido a su entrega en los últimos años cada 25 d'Abril, Día de Les Corts.

“Guillem Agulló sufrió un homicidio impresentable por parte de un fascista y lo condenamos”, ha aseverado, y ha criticado que haya “ganas de rasgarse las vestiduras con un tema muy sensible”. Además, ha advertido que no tolerará “oportunismo político” con este tema.

Cancelación de revistas

Por otro lado, cuestionado por la cancelación de suscripciones a revistas en catalán en ayuntamientos como el de Borriana (Castellón) por parte de concejalías dirigidas por Vox, Mazón ha rechazado “extrapolar grandes consecuencias políticas de una renovación o no en un municipio de una revista”.

“Me parecen más graves otras cosas”, ha añadido, y ha destacado que 'Camaruc' es una publicación que le “gusta mucho” y le parece “muy divertida”.

Preguntado por qué medidas tomará para fomentar el uso del valenciano, el jefe del Consell ha reiterado que “lo mejor para defenderlo es promocionarlo y no imponerlo”, al tiempo que ha remarcado que él es castellanoparlante y se explica mejor en castellano.