Catarroja retira su medalla de oro a Juan Carlos I concedida a finales del franquismo

El Ayuntamiento retirará la la medalla de oro de la Vila de Catarroja a Juan Carlos I, concedida el año 1972, a finales de la dictadura franquista, al entonces Príncipe de Asturias. Esta decisión ha sido tomada tras una moción presentada por Compromís, que ha conseguido el respaldo del PSPV y EUPV-Guanyar, mientras que el PP y Ciudadanos han votado en contra.

Según el escrito, “las últimas informaciones aparecidas en los medios y confirmadas por la casa real” evidencian, según la coalición, que “quién fue príncipe de Asturias, Juan Carlos I y actual rey emérito del Reino de España no reúne los requisitos establecidos por el reglamento vigente especial de Honores, recompensas y distinciones del Ayuntamiento de Catarroja, aprobado por el Pleno de la corporación en la sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 1988″.

Asimismo, este reglamento establece que “el ayuntamiento de Catarroja considera un deber moral honrar públicamente en aquellas personas que, por sus elevadas virtudes cívicas y su excepcional actuación en la sociedad, constituyen un alto ejemplo que imitar, digno de público reconocimiento porque sus acciones repercuten en el agrandamiento de la patria y del pueblo donde nacieron o en el cual desarrollaron sus actividades”.

La medalla de oro de la Vila de Catarroja es el reconocimiento mayor que puede otorgar el pleno y por ello, desde Compromís apuntan que “el ayuntamiento, como administración, tiene la obligación de perseguir el fraude fiscal y no tiene sentido que reclamamos y llegamos a embargar las cuentas de una persona que no paga un vado o un recibo del IBI y seguimos distinguiendo a quien ha reconocido una evasión millonaria”.

Tanto Compromís como PSPV han querido insistir en que no se trata de un debate sobre monarquía o república, sino que "es sobre las personas". Por su parte desde el PP ha afirmado que esta retirada "no se basa en ningún fundamento legal", que "todas las personas tienen sus errores y aciertos" y entienden que "en esta decisión pesan los errores y no los aciertos".