Cerca de 25.000 personas, el 60% del censo, vota durante la mañana en las primarias de Compromís

Cerca de 25.000 personas, el 60 por ciento del censo, han depositado sus votos en el proceso de primarias de Compromís durante la primera mitad de la mañana a lo largo del centenar de puntos de votación instalados a lo largo de la Comunitat Valenciana.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios el alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, el portavoz y diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, precisamente antes de acudir a votar en la sede nacional de Compromís, en València.

Preguntado por la situación de la provincia de Alicante --donde se disputan la plaza la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Aitana Mas; el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, la representante de Joves MJ Calabuig y la militante Marina González--, el alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha enmarcado esta situación en las “tensiones normales” que ocurren “siempre cuando hay un proceso de competición”.

“Es algo absolutamente normal, pasó hace cuatro y hace ocho años, no me preocupa”, ha insistido, al tiempo que ha admitido que en Alicante “hay más competición, que no más tensión”. “No es lo mismo”, ha recalcado, y ha subrayado que esta situación “siempre ocurre cuando quieres llegar el primero, porque es lo natural”.

Preguntado si el resultado en Alicante podría condicionar la posición de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ribó ha asegurado que cree “que no”, porque el proceso se ha desarrollado “como se ha hecho otras veces” y en el mismo “hay mecanismos para asegurar la pluralidad”.

Ribó ha celebrado que este sábado es un “gran día” para la coalición, que tiene que confeccionar “algo tan importante como las listas”, y ha defendido el proceso de primarias “abiertas a la ciudadanía”.

“Como siempre, pensamos que esta es la mejor manera de hacer las listas, teniendo el aval democrático de las personas que han querido participar y que tienen el corazón de la confección de las listas”, ha expresado.

“No lo hacemos como los otros”

Por su parte, el portavoz y diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que por su parte opta a ser el cabeza de lista por Valencia y candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat, ha defendido que las primarias de la coalición son “una manera democrática de que la gente decida su candidato” frente a otros partidos cuyos cabezas de lista “los eligen desde Madrid, desde la calle Génova o Ferraz”, en referencia al PP y el PSOE, respectivamente. “No lo hacemos como los otros”, ha reivindicado.

“Esperamos contar con gran confianza y apoyo de todo Compromís”, ha manifestado tras mostrarse “muy ilusionado” y asegurar que quiere ser “el presidente de los cinco millones de valencianos”.

Por su parte, la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha subrayado que, además de un espacio “de celebración”, las primarias lo son también “de mucha movilización”. “Es un proceso de autoreafirmarnos, los resultados serán muy esperados y siempre salimos muy satisfechos de las listas”, ha señalado.

Las primarias de Compromís, abiertas a toda la ciudadanía, se resuelven este fin de semana con la incógnita de quién será el cabeza de lista por la provincia de Alicante, una plaza que se disputan la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Aitana Mas; el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, la representante de Joves MJ Calabuig y la militante Marina González.

En cambio, tanto en Castellón como en Valencia no hay dudas de que los cabezas de lista son Vicent Marzà y Joan Baldoví, respectivamente, este último como candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de finales de mayo.

El futuro de la coalición en Alicante depende del voto de un total de 13.172 inscritos a las primarias, mientras para el conjunto de la Comunitat Valenciana se han registrado 42.839 militantes y simpatizantes. Además, Elche es la única gran ciudad en la que queda por conocer el cabeza de lista.