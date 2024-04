Los alcaldes de Gandia y Dénia se reunen para retomar el frente común y reivindicar la conexión del Tren de la Costa

“Si no cooperamos, no conseguiremos ningún resultado. Tenemos que alejarnos del ruido, trabajar y decidir juntos la vertebración de dos comarcas que son la desvergüenza de España porque no tienen conexiones”. Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto (PSPV), después de mantener este miércoles una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt (Compromís), en la que han abordado varios aspectos que afectan a las dos administraciones y donde el proyecto de conexión ferroviaria entre las dos poblaciones ha centrado buena parte del diálogo mantenido.

Después del encuentro, Prieto ha afirmado que las dos comarcas han sido históricamente conectadas y necesitan mejorar sus enlaces de transporte. “Tenemos que retomar el frente común entre Gandia y Dénia para mejorar la movilidad, nuestras infraestructuras y conexiones”, y ha recordado que ahora mismo ya se ha anunciado por parte del presidente de la Generalitat la redacción del estudio previo del proyecto de TRAM que conecta Gandia y Dénia. “Una infraestructura y conexión de este tipo mejoraría la economía, la industria y el turismo de todos aquellos municipios que quieran unirse a esta reclamación”.

En este sentido, Prieto ha informado que tiene pendiente una reunión para abordar este aspecto con la alcaldesa de Oliva y que, tanto el alcalde de Gandia como el de Dénia, han acordado convocar una reunión donde participarán todos los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones implicadas con el objetivo de trazar una hoja de ruta compartida que sirva para solicitar al Ministerio y la Generalitat que den soluciones al problema actual. “Todas las administraciones nos tenemos que implicar en este sentido y, ahora mismo, ya tenemos el compromiso de buena voluntad del Ministerio y suponemos que también lo obtendremos de la Generalitat”. “No podemos descartar ninguna opción. Igual de importante es el tren de la costa como el tranvía, que fue una apuesta clara del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, a la cual se ha sumado el actual, Carlos Mazón”.

El alcalde de Gandia ya solicitó una reunión a tres bandas entre la Administración estatal, la Autonómica y los ayuntamientos implicados para consensuar una solución para el Tranvía Gandia-Dénia.

Por su parte, Grimalt se ha remontado al 1974 y ha recordado: “Desde entonces somos ciudadanos de segunda. Cualquier vecino de Dénia está obligado a coger el coche para todo, aun así, es una cosa que hoy no nos podemos permitir con la situación de cambio climático. No podemos continuar generando tanta impronta de carbono y viendo coches con una sola persona moviéndose entre nuestras comarcas”. “Estamos cansados de tanta promesa y estudios que no han ido a ninguna parte. Tenemos que retomar la red de alcaldes afectados por la infraestructura y que se nos den las respuestas que necesitamos para continuar trabajando”.

Sobre el encuentro de alcaldes y alcaldesas y a preguntas de los periodistas, la máxima autoridad gandiense ha incidido en que ninguno de los municipios implicados renunciarán en el tren o al tranvía. “En 2017 y 2018 presentamos alegaciones porque creíamos que el proyecto no nos beneficiaba y desde entonces no hemos tenido respuesta ni conocido los estudios de impacto ambiental”. “Tenemos que ser honestos en el debate de las infraestructuras, pedir a los agentes sociales que nos acompañen en este camino y eliminar las cuestiones partidistas”, ha finalizado.