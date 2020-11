La Autoridad Portuaria quiere demoler el pantalán del puerto de Sagunt porque no se puede recuperar, pero el ayuntamiento rechaza el derribo

El antiguo pantalán del puerto de Sagunt no se puede reparar después de haber sufrido dos hundimientos durante los últimos temporales vividos a la costa valenciana. Así lo considera la Autoridad Portuaria de València (APV) que ha anunciado que se construirá un nuevo pantalán “ante la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de restauración del anterior”, pero esta medida no se comparte desde el Ayuntamiento local.

La actual estructura cuenta con 43 años de vida (de los cuales solo estuvo operativa durante los primeros 13), y la decisión de la APV de construir una nueva estructura se toma después de haber intentado acometer un proyecto de restauración que quedó imposibilidad en diciembre de 2019, cuando una DANA hizo que colapsara la apertura 1 del primer tramo del pantalán. Un mes después, en enero de 2020, la borrasca Gloria –con olas de más de 7 metros frente a la costa saguntina- agravó la situación y generó la destrucción de las aperturas 19 y 20 de la ya malparada estructura.

La APV encomendó un estudio a FHECOR Ingenieros Consultores después de los temporales y ahora ha presentado sus resultados en los que encuentra irrecuperable la estructura marítima saguntina. Según este informe, después de los hundimientos el 82% de las aperturas presentaron incremento de daños; en el 29% de las aperturas hubo daños nuevos después de la DANA de diciembre; en el 27% de las aperturas hubo daños nuevos después de la borrasca Gloria. Además, se produjo “el agotamiento de pilotes metálicos” en el 12% de las fundamentaciones, desplazamientos en el tablero y el 59% de los elementos (tablero y pelotas) presentaron incrementos de armaduras vistas.

Después del análisis de cada una de las piezas y elementos constructivos de la estructura se determina que “la borrasca Gloria ha podido comprometer la integridad estructural del pantalán debido a la magnitud extraordinaria del fenómeno atmosférico que actuante sobre el pantalán ha producido daños irreversibles en la estructura”.

Añade el trabajo de ingeniería que entre ambos temporales la evolución de los daños no ha sido el esperable de “un proceso de deterioro progresivo como el que se venía observando en las anteriores inspecciones”. En sus conclusiones indica que “a causa de la importancia y al alcance de los daños identificados en el tramo 1 del pantalán, surgidos después de la borrasca Gloria, y en base a las evidencias expuestas en este análisis, se concluye que no se puede asegurar la viabilidad estructural de este”.

“Por todo esto se tiene que modificar la calificación de viabilidad estructural del pantalán puesto que después de la DANA y la borrasca Gloria los daños que presentan, tanto el tablero como las fundamentaciones, no pueden considerarse compatibles con la seguridad estructural y en consecuencia no puede garantizarse su seguridad ni plantearse una intervención sobre el mismo que pueda garantizarla con la fiabilidad requerida”.

Nuevo proyecto

Según ha explicado el presidente de la APV, Aurelio Martínez, “el Pantalán fue diseñado para olas de hasta 5,5 metros de altura, y es evidente que los últimos temporales que está llevando consigo el cambio climático han superado los 7 metros, causando daños irreparables, por lo cual no hay más remedio que demoler y construir uno nuevo que será más alto y resistente pensando en los temporales que serán cada vez más agresivos”.

“Cumpliremos con los compromisos de inversión relacionados con el pantalán que firmamos hace casi dos años con el Ayuntamiento de Sagunt, con el anterior alcalde y, más recientemente, con el actual. Porque lo que está firmado está firmado, y hay que cumplirlo. Restaurar el pantalán a su altura actual tendría poco futuro. Hay que construir uno nuevo. Somos muy respetuosos con Sagunt y su ayuntamiento”, ha añadido el presidente de la APV.

La demolición y limpieza de las aguas a la cual obligará la retirada del viejo pantalán está presupuestada en 8 millones de euros que serán a cargo de la APV. Para el nuevo pantalán del puerto de Sagunt, la Autoridad Portuaria de València también tiene un presupuesto de 5 millones de euros (los contemplados en el convenio). El proyecto se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt y combinará el uso social, turístico y cultural, en un marco de máxima seguridad para la ciudadanía.

Rechazo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Sagunt ha comunicado que se muestra disconforme con la solución de demoler el Pantalán, según ha manifestado el propio alcalde Darío Moreno. Desde el ejecutivo local se ha criticado tanto las formas -porque han conocido el asunto por el Consejo de Administración de la APV y no por una reunión bilateral-, y porque apuntan que no se conoce todo el informe sino solo las conclusiones, por lo cual han solicitado el documento que llegará la próxima semana.

Según las conclusiones, el punto de partida del informe es el estudio previo de noviembre de 2018 del cual se extrajo que el estado general de conservación de la estructura era bastante deficiente, si bien se consideró que podía ser estructuralmente viable por lo que se propuso una serie de actuaciones urgentes. Por otro lado, el informe apunta que los daños del Pantalán no se produjeron por la DANA del pasado año que aunque tuvo consecuencias más graves para la ciudad en el mar no fue nada extraordinario, sino por la falta de mantenimiento que ha sufrido el Pantalán durante décadas. Sin embargo, la posterior borrasca Gloria provocó daños en la infraestructura que no tuvieron que ver con la falta de mantenimiento. De todas estas consecuencias, el informe concluye que la infraestructura tal y como está concebida hoy en día no es sostenible y se requiere su demolición.

Este hecho, por un lado cambia totalmente el escenario para el Ayuntamiento que entiende que el Pantalán es un elemento que conservar e invertir para rehabilitarlo y cuidarlo. Por otro lado, teniendo en cuenta el convenio firmado entre la APV y el consistorio, "se habla de un proyecto de ciudad que traspasa las líneas políticas, por lo que es importante que todos los partidos políticos lleguen a un consenso al respecto ya que no se puede imponer una solución en base a un informe técnico, por lo que el Ayuntamiento no va a renunciar a la aplicación del convenio en los términos en los que está firmado", advierten desde el Ayuntamiento.

En este sentido, según el alcalde de Sagunto se va a convocar a todos los portavoces de los partidos políticos representados en la corporación municipal a una reunión para intentar consensuar una línea de actuación, una vez se tenga el informe y así analizarlo con detenimiento. Posteriormente se solicitará una reunión oficial con la APV para exponer las líneas a seguir por el Ayuntamiento de Sagunt.

Por otro lado, según ha explicado el alcalde, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya habían analizado cuáles podrían ser los siguientes pasos en caso de incumplimiento del convenio y entendiendo que esta comunicación es oficial, "seguiremos analizando las opciones a seguir, como ya solicitó el Pleno Municipal".