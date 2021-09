Una concejala de Ciudadanos y miembro del gobierno de Xàtiva con el PSPV abandona el partido

La concejala de Xàtiva María Beltrán, ha anunciado que abandona su partido, Ciudadanos, formación que gobierna en la ciudad junto al PSPV. Beltrán, que también era coordinadora de la formación naranja en la comarca de la Costera desde marzo, ha argumentado su abandono de la formación con un comunicado en el que ha manifestado que "me siento una persona libre para tomar mis propias decisiones y, sé que estando en Ciudadanos no podré expresar el que quiero para mi ciudad", además de que dentro de la formación "se toman decisiones sin contar con mi opinión”.

Beltrán, que dentro del gobierno municipal setabense gestiona el área de Fallas y Gran Teatro, pasará de este modo a ser concejala no adscrita, la única en el pleno municipal. Pero el anuncio lo daba a conocer este fin de semana después del pleno municipal celebrado este sábado, y así en el comunicado destacaba que “he mantenido la disciplina de voto hasta el final -se ha abstenido en la sesión junto a su hasta ahora compañero de partido en la votación de las ordenanzas fiscales para 2022-, pero la situación ha llegado a un punto en el que no tiene salida. Se toman decisiones sin contar con mi opinión, y no hay ningún hecho objetivo para no continuar dando apoyo al gobierno”.

Este matiz apuntado en el comunicado garantizaría la estabilidad del gobierno municipal del socialista Roger Cerdà ante un posible cambio de rumbo de Ciudadanos en la localidad, puesto que con el voto de Beltrán el PSPV mantendría una posición de mayoría absoluta en el pleno municipal.

Concluye su explicación manifestando que "presento mi baja porque me siento una persona libre para tomar mis decisiones, y sé que estando en Ciudadanos no podré expresar lo que quiero para mi ciudad con el criterio que me ha caracterizado”, asegura Beltrán. “Ahora me centraré al 100% en mi ciudad, y tomaré las decisiones según mi criterio y lo que pienso que será lo mejor para Xàtiva”, ha manifestado María Beltrán.