El Consorcio del Mijares reclama al nuevo Consell implicación y aportación económica a este Paisaje Protegido

La Junta de Gobierno del Consorcio gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares ha aprobado el presupuesto para 2024, que ascenderá nuevamente a 270.000 euros para hacer frente a los gastos del personal administrativo y técnico así como el servicio de vigilancia y mantenimiento del paraje. Las cuentas del próximo año se nutrirán, como hasta ahora, de las aportaciones de los tres ayuntamientos que integran el consorcio y la Diputación de Castelló.

Así, los consistorios de Vila-real, Borriana y Almassora aportan 60.000 euros, respectivamente, mientras que la institución provincial destina 90.000 euros. Unas cantidades que, según el presidente del consorcio y alcalde de Vila-real, José Benlloch, “cubren únicamente las necesidades básicas para la protección y mantenimiento del paisaje, por lo que necesitamos incrementar nuestros ingresos”. En este sentido, como ya hizo en la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno en el inicio de esta legislatura, Benlloch ha vuelto a reivindicar la necesidad de que “la Conselleria de Medio Ambiente se implique en la gestión del paraje con una aportación económica”.

Cabe señalar que la Conselleria de Medio Ambiente cuenta con un representante en la Junta del Consorcio que hasta ahora ha sido siempre el director territorial de Medio Ambiente. No obstante, a día de hoy, la Generalitat no está representada en el Consorcio del Mijares puesto que el gobierno autonómico todavía no ha designado a la persona que ocupará el cargo de director territorial.

Benlloch ha querido “respetar un mínimo tiempo comprensible para que la consellera del área, la castellonense Salomé Pradas, tomara posesión y tuviera conocimiento de todas las áreas que son de su competencia así como para que pudiera conformar sus equipos”. No obstante, el presidente del Consorcio lamenta que “a día de hoy, hemos tenido que aprobar el presupuesto para el próximo año sin tener designado a ningún representante de la Conselleria”.

Por este motivo, una vez aprobado el presupuesto de la Generalitat Valenciana, Benlloch ha anunciado que “invitaré a la consellera a la próxima reunión del Consorcio, que se celebrará en enero, para explicarle todo el trabajo realizado y la importancia de este organismo, así como para pedirle una mayor implicación del gobierno valenciano que ya hemos reclamado desde hace años sin éxito”.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Consorcio del Mijares también ha adjudicado el contrato de mantenimiento y vigilancia del paraje a la empresa Facsa por importe de 172.231 euros anuales, con una duración prevista de un año, prorrogable hasta cuatro años.

El presidente del Consorcio explica que este contrato “no responde a las necesidades actuales para la prestación de un buen servicio y es imprescindible mejorarlo”. Pese a ello, Benlloch admite que “en las actuales circunstancias, resulta imposible esta mejora si no incrementamos los ingresos del organismo, algo que debería ir de la mano de la necesaria aportación de la Conselleria de Medio Ambiente para el gasto del día a día”. De esta manera, una vez garantizado el presupuesto para el mantenimiento a través de las aportaciones de las administraciones que forman parte del consorcio, los fondos europeos que la entidad también aspira a conseguir, se dedicarían a actuaciones puntuales de mejora.