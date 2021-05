Ontinyent tampoco celebrará sus fiestas de Moros y Cristianos en 2021

Ontinyent, por segundo año consecutivo, no celebrará sus fiestas de Moros y Cristianos a causa de la situación provocada por la pandemia de Covid-19. Así lo ha anunciado el presidente de los Festeros de Ontinyent, Vicent Pla, cancelando nuevamente una Fiesta de Interés Turístico Nacional y 160 años de historia

A diferencia otras fiestas como las Fallas de València y otras ciudades como Gandia o Sagunto, o también los Moros y Cristianos de Torrent, la entrada de Ontinyent no se producirá -como tampoco las Hogueras de Sant Joan d'Alacant- después de que lo haya aprobado por unanimidad la asamblea en la que participan las 24 comparsas locales.

Vicent Pla ha explicado que se reunió hace dos semanas con consejera de Sanidad, Ana Barceló, una vez acabado el Estado de Alarma para valorar la situación de la pandemia y la hoja de ruta a seguir a corto y largo plazo. Allí se planteó que en ningún caso se ha hablado de autorizar fiestas, solo actas reducidos a partir de septiembre, y con rigurosas condiciones de seguridad como distanciación social, mascarilla, control de aforo y siempre al aire libre.

Con todo el presidente destaca que el punto de evitar aglomeraciones “a nuestro parecer nos coloca ante un imposible metafísico: fiestas populares y multitudes son dos conceptos inseparables” y que “no se pueden hacer celebraciones en un ambiente “de normalidad absoluta, ni de tan solo una mínima normalidad”; puntualiza así que “si conselleria hubiera permitido el retraso de unas semanas o meses pero con los actos en su integridad quizás habríamos aceptado el aplazamiento”.

Añade el presidente que estamos en una “brutal pandemia que ahora encara su recta final”, pero que la salida “también provoca incertidumbre”. “La Sociedad de Festeros no puede ni tiene que generar falsas expectativas, no puede ni tiene que incitar a festeras y festeros a que inviertan y comprometen ilusiones y gastos, no podemos cerrar un ciclo fiestero en falso, no sería justo”.

Con todo concluye que “nosotros somos partidarios de esperar a tiempo mejores para celebrar nuestras fiestas en toda su plenitud, al margen de restricciones que desvirtúen su esencia. Si hemos esperado todo este tiempo, a buen seguro podemos esperar paciente el que sea necesario porque hasta la más dura de las tormentas tiene un final”.

Por otro lado Plano reconocía que no se puede descartar que la Sociedad de Festeros organizo algún acto que permita la normativa vigente. Además recordaba que también por unanimidad de la junta de gobierno, y con apoyo de todas las comparsas, además de suspender las fiestas de 2021 y pasarlas a 2022, se hace con todos los órdenes y cargos que se habían designado por 2020.

Finalmente Vicent Pla explica que se ha entrevistado con el alcalde Jorge Rodríguez para proponerle que los recursos municipales que se aporten en la fiesta se destinen a políticas sociales y ayudas a sectores.

Torrent dice sí

En cambio en Torrent, una localidad donde se celebran los Moros y Cristianos desde hace 34 años, ha dado luz verde a esta celebración.

La Federación de Moros y Cristianos de Torrent, en consenso con el Ayuntamiento de Torrent y contemplando la actual situación sanitaria, ha acordado trasladar la celebración de los festejos de 2021 en el mes de octubre.

Concretamente, la FMCT ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta la intención de hacer coincidir los festejos con la semana cultural del 9 d’Octubre. Así, las fiestas como las conocemos “se celebrarán en toda su magnitud en 2022”, aunque han decidido “realizar diversos actos no oficiales y siempre respetando lo que aconsejen las autoridades sanitarias en la semana del 9 d’Octubre. Gracias a todos por vuestro apoyo, comprensión y empatía”, han detallado en dicho escrito.

A su vez, el concejal del área de Fiestas, Pascual Martínez, ha mostrado su apoyo a esta decisión de la junta directiva de la FMCT, ya que contempla “las recomendaciones sanitarias y mantiene el impulso de los festeros que, de forma prudente, animan a mantener viva una fiesta arraigada a nuestra ciudad”.