Los vecinos de Quart de Poblet tendrán una tarjeta para cargar gratis sus vehículos eléctricos

En el último pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet se ha aprobado por unanimidad el Reglamento Regulador del Uso de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. De esta forma, en cuanto se publique la ordenanza en el BOP y se cumplan los plazos legales se podrá empezar a utilizar el centro instalado en la calle Reverendo Padre José Palacios.

“Pocos municipios han desarrollado ordenanzas en este aspecto -afirma Bartolomé Nofuentes, concejal de Movilidad-. Algunos tienen centros de carga pero no una normativa que las regule". Este texto, aprobado por todos los grupos con representación municipal, se establece que el usuario “pueda recargar el coche de forma gratuita y controlada, es decir, el propietario del vehículo deberá solicitar en el ayuntamiento una tarjeta que permitirá utilizar el cargador y regulará la periodicidad de las recargas”, detalla.

Por todo esto, en dicho punto se podrán cargar hasta dos vehículos al mismo tiempo. Además afirma que este tipo de instalaciones es el más demandado por los usuarios de los coches eléctricos ya que permite realizar una carga completa de la batería en menos de una hora. Es decir, es de carga rápida (depende también del tipo y capacidad de batería que tenga el coche). En concreto es de 50 kW del tipo trío con un CHAadeMO y un CCS (Corriente Continua) y un AC (Corriente Alterna).

En breve, la localidad contará con otro centro de recarga. Con este el Ayuntamiento de Quart de Poblet explica que asume el compromiso de promover una movilidad urbana sostenible, respetuosa con el medio ambiente y fomentar los medios de transporte que reducen el consumo de combustibles fósiles contaminantes

"Muchos conductores no se atreven a dar el paso de comprar un vehículo eléctrico precisamente por la falta de puntos de carga", advierten desde el consistorio. Por ello el concejal de Movilidad, señala que de esta formar se contribuye a acabar con “la pescadilla que se muerde la cola. No hay infraestructura porque no hay parque de vehículos y no hay parque de vehículos porque no hay infraestructura”.