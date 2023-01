La Comunitat Valenciana se mostrará en Fitur 2023 a través de la luz del Mediterráneo

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha presentado este miércoles las novedades de la presencia de la Comunitat Valenciana en la próxima edición de Fitur 2023, que tendrá lugar en Madrid del 18 al 22 de enero.

Fitur es una de las grandes citas anuales del sector turístico y una de las principales actuaciones de promoción para este 2023, en el que según ha avanzado Francesc Colomer “Turisme Comunitat Valenciana tiene previsto realizar más de 200 actuaciones promocionales, entre ellas la participación en 50 ferias y certámenes turísticos en diez países diferentes”.

Una cifra que supone “un incremento del 43%” con respecto a las ferias a las que la Comunitat asistió en 2022, cubriendo además “mercados clave que suponen más de un 95% de nuestra demanda”, ha especificado Colomer.

Un estand luminoso, tecnológico y con aromas al Mediterráneo

Turisme Comunitat Valenciana presenta este año en Fitur un estand luminoso, amplio, de inspiración mediterránea, que juega con la luz del Mare Nostrum en tres momentos del día: amanecer, mediodía y atardecer, cambiando las tonalidades e iluminación de todo el estand para corresponder con esos momentos. Además, es una propuesta que apuesta por la tecnología para intentar trasladar al visitante a nuestras tierras, con siete grandes pantallas de cuatro metros de altura en diferentes puntos del estand y un espacio inmersivo 360 grados en el que se proyectarán imágenes y aromas de diferentes destinos de la Comunitat.

Se trata de una pantalla circular que facilita al público integrarse dentro de una proyección y ver a su alrededor imágenes de destinos como Benidorm, Sierra Mariola, Morella, Peñíscola, la Albufera o la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La experiencia incluye poder oler los aromas ligados al paisaje y la gastronomía de la Comunitat Valenciana.

Un Fitur muy profesional y volcado en el producto

En esta edición, el estand de la Comunitat Valenciana registrará un récord de participación, con más de 500 co-expositores, entre empresas, entidades del sector, municipios y marcas presentes en el stand, que incluye como novedad, a Elche como nueva marca turística que contará con su espacio diferenciado.

Asimismo, se desarrollarán más de 150 actividades en los cinco días de feria, como presentaciones, charlas, showcookings, catas y otras actuaciones destinadas a los profesionales y al público visitante; a lo que se sumarán más de 3.000 encuentros y reuniones entre empresas. “Esperamos un Fitur muy profesional y volcado en el producto, gracias a la gran respuesta del sector, que es gente que arriesga, los que más pronto se han levantado en la pandemia”, ha especificado Colomer.

Según ha señalado el Secretario Autonómico, la Comunitat Valenciana se presenta en esta edición de Fitur, la 43, como “un destino mediterráneo, sostenible y accesible, que ha incorporado la tecnología y la digitalización en su oferta y que ofrecerá experiencias diversas para todo tipo de público”.

“El estand está cargado de iniciativas tecnológicas”- ha continuado Colomer, que en este contexto ha recordado el trabajo de Turisme a través Invat.tur, la Smart Data Office así como la Red DTI, en la senda de la transformación e innovación tecnológica del sector turístico de la Comunitat Valenciana.

Colomer también ha señalado que “este año en Fitur se dará valor a la promoción en el año Sorolla”, un gran embajador de nuestra tierra que capta el interés de un gran número de visitantes. Ha destacado las obras y la reputación del artista, y califica como “una alianza excepcional” la unión de Sorolla y Turisme.

Como en años anteriores, el estand de la Comunitat Valenciana se ubicará en el pabellón 7 de Ifema, con 2.050 m2. El diseño, la construcción y montaje del mismo, ha sido adjudicado a la empresa valenciana Tars Design From I To C S.L., por un importe total de 789.307,20 euros (IVA incluido). Se trata de un estand ferial adaptable, que además de Fitur está planteado para la presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en otros 10 certámenes nacionales e internacionales a lo largo de este año.

Refuerzo de la oferta turística experiencial

En esta ocasión, además de la gran presencia de marcas y destinos turísticos, Turisme CV ha apostado decididamente por el producto, con una destacada presencia del programa Creaturisme, de impulso de la oferta turística especializada y de base experiencial. Un programa que agrupa ya a más de 1.100 empresas en sus cuatro líneas de actuación: Mediterráneo Cultural, Rutas Culturales, Activo-Deportivo y Natural-Rural.

El objetivo es promover Creaturisme entre los profesionales turísticos y que el visitante conozca de primera mano la diversidad de la oferta turística experiencial que ofrece la Comunitat Valenciana.

Destaca además la gran participación de empresas tecnológicas, con que contarán con su propio espacio en el estand, al igual que los festivales. La Comunitat también estará presente con espacio propios en FITUR SCREEN, dedicada al turismo cinematográfico, y en FITUR LGBTI+, con la oferta destinada a este segmento.

Distribución de espacios

Los más de dos mil metros de stand están divididos en tres grandes islas y dos anexos. La isla 1 y los dos anexos, están dedicadas a los destinos turísticos, con espacios propios para las diferentes marcas turísticas de la Comunitat: Castellón Mediterráneo, Costa Blanca, València Turisme, Benidorm y Visit València, Alicante y Elche. Las marcas provinciales acogen a su vez a un gran número de municipios de la Comunitat en sus respectivos espacios.

La isla 2, destinada a las empresas y al producto, acogerá a más de 200 empresas, muchas de ellas asociadas al programa Creaturisme, en un espacio en el que estarán presentes las distintas tipologías de producto, así como asociaciones y empresas turísticas de todo tipo: agencias receptivas, alojamiento, oferta complementaria y asociaciones. Durante el fin de semana, esta zona se reconvertirá en un espacio donde este año se retomarán las actividades lúdico-culturales.

La isla 3, la zona de las experiencias, incluirá una gran plaza central en cuyo escenario tendrán lugar diversas presentaciones y actuaciones, así como dos espacios destinados a las experiencias gastronómicas, con cocina en directo y catas de vino. El anexo a esta isla incluirá el espacio inmersivo 360 grados y la zona destinada a empresas tecnológicas.

Por último, destacar que está previsto que el día de la Comunitat Valenciana en Fitur se celebre el jueves 19 de enero, con la presencia en el estand del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.