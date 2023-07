El concejal 'censor' de Vox en Borriana, denunciado por destruir material de la empresa de seguridad en la que trabajaba

Jesús Albiol, el diputado autonómico de Vox y concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Borriana que celebró la censura de varias publicaciones en valenciano (Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional) en la localidad castellonense con la expresión “Misión cumplida, al carrer!” –una decisión que provocó una multitudinaria protesta en el municipio–, fue denunciado por la compañía de seguridad en la que trabajaba el pasado mes de febrero por destrucción de material de la empresa.

Protesta en Borriana contra la censura de revistas por parte de Vox: "Queremos vivir plenamente en valenciano"

Como se lee en la denuncia presentada por el representante de la empresa ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el pasado 17 de febrero, Albiol –que llevaba unos tres años trabajando para esta compañía– presentó su baja laboral y se marchó a su casa llevándose el vehículo, el móvil y el ordenador portátil de la empresa. Ante esta circunstancia, un representante de la compañía se presentó en el domicilio del diputado autonómico para recoger el coche, las herramientas y los dispositivos electrónicos cedidos por la empresa al trabajador.

Según la denuncia, después de varias llamadas telefónicas y al timbre, el empleado salió del piso y “corriendo” se dirigió al vehículo para coger el teléfono móvil y el ordenador portátil de la empresa, “y tras esto se encerró en su casa”. Posteriormente, “tras varios intentos para que abriera”, el representante de la compañía llamó a la Policía Local de Borriana, que intercedió para que Albiol bajara, “alegando que estaba borrando 'cosas personales' de los dispositivos, a sabiendas de que estos son de uso exclusivo profesional, más aun siendo una empresa de seguridad”.

Precisamente, tal y como apuntan desde la compañía, al dedicarse a la seguridad hay datos “confidenciales”, incluida información de clientes: “Ahora el ordenador se encuentra inaccesible e inutilizable, sin saber qué tenía y qué ha borrado, y el dispositivo móvil lo ha formateado completamente, borrando así todos los datos, archivos, etc. de la empresa”. Por ello, la compañía solicitó que se investigara si existía la posibilidad de revisar ambos equipos electrónicos para ver si se puede recuperar lo borrado, así como “el porqué de tanto interés en borrar dichos archivos” y averiguar si Albiol se quedó con documentación o información de carácter confidencial. La denuncia presentada ante la Guardia Civil fue ratificada por el representante de la empresa de seguridad ante el juez el pasado 27 de junio.

De baja laboral, trabajando en el Ayuntamiento y en campaña

El entonces concejal de Vox en la oposición en el Ayuntamiento de Borriana cogió la baja de “incapacidad temporal por enfermedad común” el 17 de febrero. Sin embargo, tal y como indicaban desde la compañía, Albiol acudía con total normalidad a las comisiones y plenos del Consistorio en el que era regidor, por lo que solicitó a la Inspección Médica que valorara la “compatibilidad de la situación médica” del trabajador con su actividad como representante municipal.

El 14 de junio, el regidor ultra envió un burofax a la empresa para comunicarle que, después de salir elegido diputado autonómico, solicitaba la excedencia forzosa por la designación de cargo público a partir del día siguiente (15 de junio). Albiol recibió el alta médica el pasado 23 de junio, apenas tres días antes de recoger el acta de parlamentario autonómico –tomó posesión del cargo el día 26 del mes pasado–.

Desde la empresa de seguridad en la que trabajaba el concejal de Borriana, también le recriminaron que cobrara íntegramente su salario cuando también percibía retribuciones por asistencia a plenos y comisiones municipales por su condición de concejal en horario laboral. Así, le reclamaron que justificara las cantidades percibidas y las horas empleadas por este concepto. Según recuerdan, tal y como refleja el Estatuto de los Trabajadores, si el trabajador percibe alguna indemnización de la Corporación local, “la empresa descontará el salario devengado en la empresa por dicho permiso si la indemnización percibida es superior”.

Ante estas peticiones, Albiol remitió otro burofax a la compañía para pedirle: “Cesen de hostigarme y presionarme cuando estoy de baja por IT [incapacidad temporal] a consecuencia del trabajo que he venido desarrollando [...], de ahí que las comunicaciones que me remiten me están impidiendo la recuperación con las garantías constitucionales que tengo derecho, y más si cabe cuando los facultativos que me atienden me han indicado que mientras esté de baja por enfermedad cese cualquier tipo de comunicación con la empresa, y que haga una vida lo más normal posible y que sea ajena a mi relación laboral con ustedes para poder recuperarme cuanto antes, lo cual están impidiendo con sus mails de amenazas, recortes salariales, etc. y que están afectando negativamente a mi salud”.

Por este motivo, comunicaba que no atendería ninguna comunicación recibida: “No voy a tener más comunicación con vds desde este momento hasta que los médicos que me atienden me den el alta”. En este sentido, calificaba de “represalia” la “presión” con la que se le venía “hostigando de forma consciente y premeditada” para “socavar mi salud, para provocar mi salida de la empresa”.

Puestos en contacto con Vox para intentar conocer de primera mano la versión de Jesús Albiol, elDiario.es no ha recibido respuesta.