Un concejal del PP de Benaguasil reconoce que su pareja es quien está detrás del relanzamiento de un PAI en la localidad

El concejal del PP en Benaguasil, Stephane Soriano, ha reconocido que Luis López Martínez, su pareja desde hace 9 años, es quien está detrás del proyecto de relanzamiento del PAI Molí Nou en la localidad, un hecho que ha reconocido en el propio pleno municipal.

El PAI Molí Nou de Benaguasil es un proyecto aprobado por el pleno municipal en 2006, todavía en época de la burbuja inmobiliaria, siendo ya alcalde Ximo Segarra (PP, el partido que gobierna la localidad desde 1991). El proyecto urbanístico contemplaba la construcción en una zona de huerta de 4.500 viviendas en una localidad de 11.200 habitantes, e incluía su típico campo de golf, instalaciones hípicas, centros comerciales y un hotel de 250 habitaciones. No obstante, la burbuja se pinchó y, aunque tuvo la aprobación de la conselleria en 2009, el proyecto fracasó y dejó un rastro de pleitos judiciales

Una década después el proyecto ha parecido resucitar de las manos de un fondo inversor internacional, Solaer Israel LTD, una empresa del sector fotovoltaico qua participa de la empresa Himin Solar Energy Company SL (del mismo sector) y de la que es propietario Luis López, que es quien está haciendo la gestión con el ayuntamiento. Así pues, la intención de la empresa es hacerse con el 65% de los terrenos afectados por el PAI para poder convertirse en agente urbanizador, un hecho para lo que el ayuntamiento pide que presente un "proyecto detallado", pero sobre el que es favorable porque entiende que aportarán empleo a la población.

El hecho de que una empresa del sector de las energías renovables esté interesada en impulsar un PAI urbanístico es lo que ha provocado muchos interrogantes en la población y entre la oposición, que ha pedido más claridad en el asunto. Y en esto se estaba en el pasado pleno municipal del jueves, cuando Vicente Valls, portavoz del partido independiente Millorem Benaguasil, preguntó a Soriano si tenía alguna relación con López Martínez, gestor de la operación, y reconoció que era es su pareja.

"Pertenece a la esfera privada"

El concejal Stephane Soriano, ante la pregunta pública, lamentó la intencionalidad y señaló que la relación "pertenece a la esfera privada". Explicó que se entrevistó en Londres hace tres años con empresas interesadas y que un fondo de inversión pidió una entrevista, a la que accedió y en la que también explica que participaron el alcalde y el interventor municipal, tras la cual manifestaron su intención de compra.

Pero además Soriano asegura que si la empresa obtiene ese 65%, y antes de cualquier tipo de gestión, renunciará al acta de concejal y a cualquier tipo cargo que pueda tener, en referencia a su cargo orgánico en el PP como secretario provincial de Igualdad del PP. También afirmó que no ha incurrido en ningún tipo de incompatibilidad y añadió: "No voy a participar en ningún tipo de votación".

El concejal Soriano recibió el apoyo del PP en el pleno. Su compañero Pedro Pablo Peris, edil de Hacienda y Territorio, le preguntó a Valls (cuyo trabajo está en el sector de la construcción) si eran ciertos los comentarios de que se ha ofrecido "como intermediario en las transacciones para el PAI Molí Nou". A ello Valls respondió que le contestaría "por escrito", a lo que el alcalde Segarra añadió: "Te has retratado perfectamente". Valls aseguraba que era falsa la afirmación y que tenía una empresa que "paga más".

Tras esta situación Stephane Soriano tomó brevemente la palabra y sollozando afirmó: "Todos tenemos familia". El alcalde Segarra cortó al edil y aseguró que la pregunta se produjo por "maldad" y que le daba "vergüenza".

Tras lo sucedido, Vicente Valls consideró que "es muy grave" porque "el PAI Molí Vell es un negocio". Añadió: "El Ayuntamiento está haciendo de puente, está habiendo un apoyo a este desarrollo y ahora ya lo entendemos".

El mismo edil señaló que Soriano "ha tomado decisiones que han afectado de forma muy directa al PAI, ha votado una modificación de acuerdos, ha participado en la resolución del anterior urbanizador". Finalmente también recordó que se "ha liado" judicialmente y ahora el ayuntamiento "tiene que pagar 5 millones".

Situación judicial

Valls se refería concretamente a la sentencia a la que debería hacer frente el consistorio para compensar a los antiguos promotores. Y esto se debe a que el PAI fue recurrido por la Delegación del Gobierno y el proyecto fue paralizado por el TSJCV, y con el estallido de la burbuja inmobiliaria se abandonó el proyecto.

Pero esto generó un nuevo pleito ya que las inmobiliarias afectadas, agrupadas en Benaguasil Urbana, reclamaron al Ayuntamiento los 3,5 millones, que eran los que habían avanzado en concepto de mejoras del contrato, al entender que la no ejecución era culpa del consistorio. Esto acabó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2018 que condenaba al Ayuntamiento de Benaguasil a pagar casi 4 millones de euros. No obstante, el consistorio contraatacó reclamando a Benaguasil Urbana 40 millones en concepto de los IBI impagados, embrollo judicial que todavía no se ha solucionado.

A continuación se puede ver el vídeo del pleno municipal en el que se produjo el reconocimiento de la polémica relación a partir de las 4h 30 min 45s.