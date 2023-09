El conseller de Educación asegura que han “salvado” el proceso de adjudicaciones docentes y anuncia un nuevo programa informático

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha asegurado que se ha conseguido “salvar” el proceso de adjudicaciones de plazas docentes, al tiempo que ha anunciado que se trabajará en un nuevo sistema informático para mejorar el procedimiento y que este equipo de la Conselleria “el 31 de julio pueda irse de vacaciones como ha hecho el anterior del Botànic”.

Así lo ha aseverado el titular de Educación, al ser preguntado, en la rueda de prensa de presentación de las cifras del nuevo curso escolar que arranca el próximo lunes en la Comunitat Valenciana, por las críticas provocadas por los errores en las adjudicaciones.

Al respecto, el conseller ha manifestado que “por fin se ha podido resolver el proceso de adjudicación”, que ha recordado que es continuo, ya que hoy mismo se está desarrollando uno de 1.900 plazas.

“Pero el gran proceso de adjudicaciones nos lo dejaron, no mal, sino muy mal”, ha reprochado a los anteriores gestores Rovira, que ha insistido en que “este año no era una adjudicación habitual”, al contar con un programa informático “totalmente desfasado” --algo de lo que la Dirección General de Tecnologías había informado hace dos años “y sobre lo que no se hizo nada”-- y con novedades, como la estabilización de interinos y que el número mayor de funcionarios de carrera participando. Además, ha apostillado, a esto se sumó que había responsables que “voluntariamente” ya se habían ido al permitir el cese la anterior consellera.

“Esto lo hemos salvado”, ha recalcado el titular de Educación, que ha anunciado que “una de las cuestiones que vamos a trabajar este año es un programa informático para que el 31 de julio todo este equipo nos podamos ir de vacaciones como ha hecho el anterior del Botánico”.

En este punto, ha agradecido su trabajo al personal de su departamento. “Garantizo que el lunes el curso se va a iniciar con total normalidad gracias al esfuerzo de muchos funcionarios de esta casa, incluso, al de algún jubilado que ha venido a echar una mano, eso significa que nos lo dejaron como nos lo dejaron”, ha declarado.

Recursos interpuestos

El conseller ha observado que, pese a todo, el número de recursos interpuestos a raíz de las adjudicaciones es similar al de otros años. Sobre esta cuestión, la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, ha detallado que, a día de hoy, de los 21.516 puestos que se en la última adjudicación, hay 230 recursos que corresponde al paso de los profesores técnicos de FP a Secundaria y alrededor de 430 de otros cuerpos. Se están resolviendo uno a uno y ahora “es lo prioritario” para las personas que trabajan en esa área de la Conselleria, ha afirmado.

Finalmente, interrogado por la intención de llevar a la Abogacía de la Generalitat el “abandono” de su puesto de trabajo de responsables de Conselleria antes del proceso de adjudicación, ha confirmado que “indudablemente sigue en marcha”, pero ha matizado que no es el objetivo principal.

“La intención de pedir responsabilidades indudablemente sigue en marcha, pero lo que nos preocupa es que el lunes todo niño y joven tenga su educación”, ha zanjado.