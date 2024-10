Organizaciones agrarias denuncian que Sudáfrica y Zimbabue suponen la mayoría de detecciones de plagas en cítricos

La Unió Llauradora, AVA-Asaja y el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) han advertido este lunes de que en septiembre se han realizado siete interceptaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica importados a la Unión Europea con plagas o enfermedades de cuarentena, así como cinco procedentes de Zimbaue.

La Unió Llauradora ha señalado que, de las 19 interceptaciones de cítricos importados en la Unión Europea con plagas o enfermedades, 12 provenían estos dos países incluidos en el acuerdo económico de la UE con los países del África meridional.

Precisamente en septiembre fue cuando se extendió el grueso de las exportaciones de cítricos de los dos países a los mercados europeos y es cuando los lineales de los supermercados e hipermercados “se llenan de fruta sudafricana que todavía se puede ver y que ha ralentizado nuestro inicio de campaña”, ha denunciado La Unió Llauradora en un comunicado.

Las siete interceptaciones de Sudáfrica son del hongo de la Phyllosticta citricarpa que provoca la temida Mancha Negra o Citrus Black Spot, lo mismo que sucede con las cinco de su vecino Zimbabue. Ambos países aumentan las interceptaciones en relación con el mismo mes del pasado año.

La Unió calcula que las últimas seis plagas introducidas en la Comunitat Valenciana, la mayoría importadas, han supuesto un sobrecoste del 40% para los productores de cítricos de la Comunitat Valenciana.

De la misma forma, AVA-Asaja ha explicado que, en lo que va de año, ha habido un total de 26 interceptaciones procedentes de Sudáfrica de esta plaga de cuarentena que “si llegara a introducirse en territorio europeo provocaría pérdidas millonarias al sector citrícola”.

Según el CGC, desde 2021, el país austral sufre una media anual de 37 interceptaciones por mancha nega. A estas cifras cabría añadir, indirectamente, las de Zimbabwe --otras seis este año-- país vecino cuyos principales productores y exportadores están integrados en la Citrus Growers Asociation of Southern Africa (CGA).

A juicio del CGC estas cifras son “inaceptables y disparan el riego de contagio a las plantaciones de la UE, porque este patógeno, al contrario de lo que nos decían precisamente desde Sudáfrica, sí se adapta al clima mediterráneo, como lo demuestra su presencia en Túnez, donde se expande sin control desde su identificación en 2019”.

Otros países y plagas

AVA-Asaja ha advertido también de las interceptaciones de productos procedentes de Brasil. En septiembre registró dos detecciones más del hongo Elsinoë y una más del cancro bacteriano de los cítricos Xanthomonas citri. Con estos nuevos casos, el país brasileño ya cuenta con 64 interceptaciones de ambas enfermedades en lo que llevamos de año.

Además, ha destacado que otros países que contabilizaron detecciones en sus cargamentos de cítricos fueron Egipto (primera interceptación de mosca de la fruta Tephritidae en su campaña de exportación de naranjas a la UE, así como otro caso de Tephritidae en mangos), Uruguay (un caso de Xanthomonas citri en limones), Colombia (un caso del hongo Elsinoë en limas) y China (un caso de mosca Bactrocera en pomelos).

En cuanto a la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), la UE volvió a interceptar en septiembre importaciones contaminadas: un caso en rosas de Ruanda, otro en rosas de Kenia y otro en rosas y uno en chiles de Kenia.

Por su parte, la Unió Llauradora ha expuesto que, a pesar del tratamiento de frío, se produjeron en la UE durante julio dos interceptaciones de falsa polilla en cítricos procedentes de Sudáfrica con destino al mercado europeo, una en mandarinas y otra en pomelos. En el mes de febrero hubo otro rechazo por esta plaga en mandarina originaría de Israel. El pasado año fueron un total de cuatro interceptaciones de falsa polilla, tres de Sudáfrica (dos en naranja y una en mandarina) y una de Israel.

Endurecer las medidas

La Unió Llauradora considera que las interceptaciones de cítricos en septiembre “son de nuevo unos datos escandalosos que ponen en entredicho las medidas adoptadas por la UE, como por ejemplo el tratamiento en frío y la hipocresía de Sudáfrica de interponer una demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre unas medidas que ellos no están cumpliendo o no están siendo eficaces”.

En palabras del secretario general de la organización, Carles Peris, “Sudáfrica no garantiza la seguridad sanitaria de sus envíos y, a pesar de sus presiones a la OMC debido a las mayores y justas exigencias por la UE, continúan sin controlar las plagas y enfermedades en sus cítricos, ya no solo en Sudáfrica, sino también en toda la zona a que se le suma Zimbabue”.

La Unió Llauradora considera que las medidas establecidas por la UE son “insuficientes” y ha reclamado a Bruselas “un endurecimiento del tratamiento en frío (el único mecanismo que, bien ejecutado, evita la entrada de la 'Falsa polilla') a los cítricos sudafricanos, haciendo que se cumpla rigurosamente el aprobado para los envíos de naranjas y que se extienda a mandarinas y pomelos”.

En este sentido, ha instado a las autoridades comunitarias a que auditen el cumplimiento del tratamiento de frío y establezcan un registro de control de sondas de temperatura.

Por parte del CGC, su presidenta Inmaculada Sanfeliu ha indicado que el panel solicitado en la OMC contra la UE se “ha deshinchado antes siquiera de convocarse”. “Lejos de acceder a las pretensiones del Gobierno de Sudáfrica, que quiere con esta acción inédita flexibilizar la actual normativa no sólo para 'Mancha negra' sino también para la 'Falsa polilla', lo que debiera plantearse es endurecerla y/o homologarla con la de otros países occidentales, como EEUU”, ha defendido.

Al contrario de lo ocurrido en siete de las últimas once campañas de importación, la patronal sudafricana no ha suspendido las importaciones desde zonas declaradas con el patógeno, “lo que quiere decir que la Comisión Europea no le ha obligado a adoptarla”“.

“El descrédito de Sudáfrica en materia de sanidad vegetal es absoluto, por lo que convendría que, antes de reclamar cuentas a la UE en la OMC, la CE pidiera explicaciones por tal irregularidad y comprobase si realmente están cumpliendo con lo exigido en la normativa comunitaria. Igual confirman que no y que por ahorrarse los tratamientos con los productos más adecuados (y más caros) están poniendo en riesgo a nuestra citricultura”, ha advertido.

Cerrar las fronteras a Sudáfrica

Por su parte, AVA-Asaja ha exigido a las instituciones comunitarias que “cierren de una vez por todas las fronteras a las importaciones de cítricos sudafricanos por ser un país tercero que no quiere o no puede cumplir la seguridad fitosanitaria de sus envíos a Europa y, encima, tiene la desfachatez y la deslealtad de denunciar las medidas de control europeas, contra precisamente plagas y enfermedades como la mancha negra, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

En ese sentido, AVA-ASAJA ha reclamado a la UE que “destine todos sus recursos disponibles a tumbar el panel abierto en el seno de la OMC por el inaceptable riesgo de contagio al que nos arrastra Sudáfrica”.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmado que “la Comisión Europea está para defender el campo y no para matarlo. Ya está bien de anteponer otros intereses comerciales. Lo primero debe ser la seguridad fitosanitaria. Y si un país tercero no es de fiar, porque nos trae muchas plagas y enfermedades que nosotros no tenemos, se le cierran las puertas. Y si, además, nos cuestiona y nos abre un panel en el seno de la OMC, cuando nuestras medidas de control son más benignas que la que les imponen otras potencias como Estados Unidos o Japón, se le considera como lo que es: un país tercero desleal”, ha agregado.