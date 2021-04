Bromera presenta novetats “en clau social” per a celebrar el seu 35 aniversari

L'editorial valenciana Bromera ha presentat aquest dimecres les seues novetats per a celebrar el seu 35 aniversari. Es tracta de dues novel·les de ficció escrites “en clau social” com són Els fantasmes i Madame Lévy, de Jordi Torrent, i Els adeus del Jaguar, de Joanjo Garcia, i l'àlbum il·lustrat Gràcies. Història d'un veïnat de Rocio Bonilla.

El director literari de Bromera, Gonçal Lòpez-Pampló, ha explicat durant la presentació que aquestes obres tenen en comú “un cert sentit de la col·lectivitat, entés amb la perspectiva més humanista de l'expressió”. “Una editorial és una empresa cultural, que fa teixit econòmic i genera llocs de treballs directes i flux econòmic i, a més a més, crea xarxes de solidaritat necessàries per a sostindre un panorama cultural valencià i en valencià”, ha expressat.

En aquest sentit, en la novel·la Els fantasmes i Madame Lévy, XXXII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, trobem una història d'amor amb tocs sobrenaturals amb què es denuncia l’especulació urbanística al centre de Barcelona. Per la seua banda, Rocio Bonilla publica Gràcies. Història d'un veïnat', un relat il·lustrat per als més menuts sobre convivència i relacions humanes on l'autora treballa al voltant de la idea dels prejudicis que tenim cap a nosaltres mateixos i també cap als altres. En Els adeus del Jaguar, premi Fundació Bancaixa de Narrativa, Joanjo Garcia ens endinsa en una temàtica quasi tabú, com és el suïcidi i, especialment, el suïcidi juvenil. L'obra ajuda a visibilitzar aquest problema social amb la intenció de contribuir en la prevenció del suïcidi. El llibre incorpora un epíleg escrit per especialistes en la matèria amb orientacions per a la prevenció.

L'editorial també ha donat a conéixer altres dues novetats per a aquest 2021. En Isabel escrigué lo llibre, Rosa Sanchis i Caudet ens acosta a la figura d'Isabel de Villena amb una visió feminista. Es tracta de la primera biografia novel·lada d'aquesta filla de la noblesa, abadessa del convent de la Trinitat i autora d'una de les obres culminants de la literatura medieval, el Vita Christi, una biogradia de Jesús que dóna un protagonisme inesperat a les dones de la Bíblia. El llibre es presenta com una “bona ferramenta per a tractar la literatura de l'edat mitjana a l'aula” i compta amb el XXXVIII Premi Isabel de Villena.

A més, Bromera ha presentat el nou llibre de Jordi Colonques, autor de l'obra Napalm, escrita juntament amb el periodista Joan Canela. Amb Llibre de morts, l'escriptor posa l'accent en la vulnerabilitat de la gent gran. Aquest thriller es situa en un dels barris més populars i gentrificats de València, on troben morta a casa una anciana de 83 anys, quan ja feia un parell de dies que havia perdut la vida. L'obra visibilitza la soledat que pateix la gent gran i alhora enreda el lector en una trama interessant i entretinguda.