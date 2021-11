El Centre del Carme connecta professionals de la dansa de tot el país amb Migrats

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) torna a ser l’epicentre de la dansa aquest cap de setmana amb els últims espectacles del cicle Migrats Dansa, que en la seua cinquena edició ha reunit joves promeses amb talents de llarg recorregut per a reflectir la qualitat dansística valenciana i europea i promoure l’intercanvi d’experiències també amb altres territoris.

“Amb Migrats Dansa hem apostat per posar en el mapa la dansa valenciana a escala internacional i visibilitzar les desenes de coreògrafs i coreògrafes que han participat en el cicle durant aquests cinc anys. Una qüestió essencial que va en línia amb l’aposta del CCCC per destacar i acompanyar artistes contemporanis en les seues diverses disciplines”, ha ressaltat José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i del Centre del Carme.

El CCCC i Espacio Inestable han renovat un any més la col·laboració amb aquest cicle que, a més d’espectacles de dansa, també acosta al públic treballs, metodologies i debats entorn de la pràctica i la creació. Tot això de la mà de professionals del sector de llarga trajectòria que han hagut d’anar-se’n a altres països a la recerca de treball i de joves que inicien la seua carrera a València.

Després de quasi un mes d’activitats, aquest serà l’últim cap de setmana per a gaudir de la programació de Migrats Dansa. En el CCCC, hi haurà quatre espectacles a partir de les 12.00 hores el dissabte 27 i el diumenge 28 de novembre que acomiadaran l’edició.

En concret, [RE]Voltes, de València, actuarà amb ‘Dimensió subjectiva’; la madrilenya Ángela Millano, amb ‘Escarlet’, fruit de la residència (2+2)² que s’ha impulsat enguany des d’Espacio Inestable i BenAmil; les joves madrilenyes i basques Kolektibo D3, amb ‘Bailar x Bailar’, també residents en aquesta edició; i el valencià Santi de la Fuente i intèrprets, amb ‘En construcció’.

A aquestes propostes se sumen les que han passat ja pel CCCC: Ángel Garcés, amb ‘Vamos’; Elvira Madrigal Hernández, amb ‘Cenizas vivientes’; i Elsa Moreno, amb ‘Lastre: yo no soy bailarina’.

Una finestra a la situació de la dansa a escala internacional

L’intercanvi entre l’emergent i l’establit, entre la dansa valenciana i l’europea, juntament amb el caràcter personal i arriscat de les propostes d’investigació en format mitjà, marca cada any el segell de Migrats, que busca consolidar-se com l’espai de la creació de dansa emergent.

Mentre que les primeres edicions buscaven donar visibilitat al treball d’artistes valencians migrats a altres països, en els últims cicles l’organització ha treballat per visibilitzar la dansa valenciana a escala internacional. Per a això, s’ha posat especial atenció a recuperar i retindre la trajectòria dels prop de 60 coreògrafs i coreògrafes que han passat pel festival i s’ha llançat una nova web en què es pot trobar informació sobre la internacionalització de la dansa, centres per a estudiar, metodologies i oportunitats laborals i socials.

El cicle està comissariat per professionals de la dansa i professors dels conservatoris de dansa valencians, com són Tatiana Clavel, Rocío Pérez i Santi de la Fuente, juntament amb els codirectors d’Espacio Inestable, Maribel Bayona i Jacobo Pallarés. Juntament amb el CCCC, han volgut impulsar aquesta plataforma física i en línia que done visibilitat a la creació, la mobilitat i la internacionalització dansística.