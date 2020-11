Cinema Jove ret homenatge a Mario Benedetti en el centenari del seu naixement

Enguany es compleix el centenari del naixement del poeta, escriptor, dramaturg i periodista uruguaià Mario Benedetti, l’obra literària del qual va ser objecte de diverses adaptacions cinematogràfiques. Cinema Jove, programat en aquesta edició del 5 al 9 de desembre, ret un homenatge al referent de la literatura llatinoamericana amb la projecció de dos títols inspirats en els seus textos.

“A més de ser un poeta molt estimat i un dels més coneguts pels joves, es compleixen 20 anys de la seua visita a La Nau (Universitat de València), on va fer un recital tan concorregut, juntament amb el cantant Daniel Viglietti, que s’hagué d’instal·lar una pantalla gegant a la plaça del Patriarca”, destaca el director del Festival Internacional de Cinema de València, Carlos Madrid.

El poeta de l’amor i de l’exili també va establir estrets vincles amb la Universitat d’Alacant, en la qual va ser investit ‘doctor honoris causa’ en 1997. Nou anys després, Benedetti va donar la seua biblioteca personal al Centre d’Estudis Literaris Iberoamericans que porta el seu nom (CeMaB).

Cinema Jove ha programat la versió de 1974 de la seua novel·la homònima ‘La tregua’, dirigida per Sergio Renán i protagonitzada per Héctor Alterio i Ana María Picchio. Aquesta ficció breu es considera el primer ‘best-seller’ uruguaià. La trama aborda la relació d’un vidu en la cinquantena que inicia una complexa relació amb una dona que té l’edat de la seua filla. Escrita a manera de diari, ha sigut traduïda a una trentena de llengües i consta d’adaptacions al cinema, teatre, ràdio i televisió. A València es podrà veure l’adaptació que es va convertir en la primera producció argentina nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula estrangera.

“Benedetti ha inspirat no pocs cineastes, especialment Eliseo Subiela, que recull els seus versos tant en la primera com en la segona part d’‘El lado oscuro del corazón’, i va titular la seua pel·lícula de 1996 ‘Despabílate amor’, com el poema homònim de l’autor. La influència va anar fins i tot més enllà, fins al punt que va marcar el lirisme dels seus guions, com així ocorre en ‘No te mueras sin decirme adónde vas’ (1995)’, detalla Madrid.

El tribut de Cinema Jove es completa amb la projecció d’‘El lado oscuro del corazón’ (Eliseo Subiela, 1992). Darío Grandinetti interpreta el protagonista d’aquesta pel·lícula romàntica articulada a partir de poemes de Mario Benedetti, Oliverio Girondo i Juan Gelmán. La pel·lícula compta amb un ‘cameo’ del mateix Benedetti, que dona vida a un mariner alemany que recita en la llengua de Goethe el poema ‘Cor cuirassa’ a una prostituta en un cabaret.

Entre l’elenc destaca Nacha Guevara, que es troba entre els músics que han cantat els versos del prolífic membre de l’anomenada Generació del 45, responsable de més de 80 títols en què va abordar tots els gèneres: la novel·la, l’assaig, el conte, el teatre, la crítica, la poesia i el periodisme. L’escriptor ha sigut fonamental per a diverses generacions, a les quals va marcar per la seua manera sensible d’abordar temes senzills, però transcendentals.