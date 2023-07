Comença la presència valenciana del 26 Festival de Jazz

El pianista i compositor valencià Álex Conde i Los Indultados son els primers artistes valencians del 26 Festival de Jazz, que organitza el Palau de la Música. Presenten al públic valencià, demà dijous al Teatre Principal, a les 20.00 hores, un nou espectacle de fusió en el qual fan un gir total a la visió del llegat musical popular, partint dels pasdobles, coples i cançons populars valencianes més representatives.

D’esta manera, els pasdobles “Amparito Roca” o “Suspiros de España” o clàssics com “El beso” seran improvisats a ritme de jazz per Conde, el baix elèctric JM Popo, el guitarra Toni Carrillo, el bateria Miguel Lamas, el percussionista David Gadea, els trompetes Raúl García i Fede Crespo, el saxo Julio Marín, el trombó Álvaro Zarzuela i el tuba Andrés Alonso.

El pianista Alejandro González, el nom artístic del qual és “Alex Conde” es va graduar al Conservatori José Iturbi en València per a després en el Berklee College of Music a mitjan dècada de 2000. Posteriorment, va rebre la seua Mestria en Jazz Piano de Queens College a Nova York. Durant més d’una dècada, ha desenvolupat la seua trajectòria com a director d’orquestra i compositor.

La següent cita del 26 Festival de jazz de València serà l’endemà, divendres, amb l’Orquestra de València i el pianista Albert Sanz, sota la direcció de Daniel Abad. Estrenaran la versió simfònica de “La espuma del mar” del mateix Sanz, que es configura com a una col·lecció de cançons molt personals materialitzades com a cantautor. Jorge Rossy en el vibràfon, Javier Colina en el contrabaix i Borja Barrueta en la bateria completen la nòmina d’artistes d’este concert.