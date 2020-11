Conselleria eleva a 1.200.000 euros les ajudes per a l’organització d’activitats culturals

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a l’organització d’activitats culturals i artístiques, i per a la promoció de la cultura popular valenciana per un import d’1.200.000 euros, tal com expliquen en un comunicat.

L’objecte de les ajudes és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística. Les activitats hauran de ser realitzades al territori valencià, excepte les organitzades pels centres valencians en l’exterior reconeguts per la Generalitat Valenciana, els quals també són destinataris de les ajudes.

Les subvencions es distribueixen en tres modalitats: associacions sense ànim de lucre i fundacions privades (500.000 euros), associacions sense ànim de lucre per l’organització d’activitats vinculades amb la promoció de la cultura popular valenciana (500.000 euros) i aules de la tercera edat (200.000 euros).

Serà subvencionable l’organització d’activitats culturals i artístiques, com per exemple exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres, sempre que siguen públiques i gratuïtes. Les activitats s’han de fer o haver-se fet, en el cas de les modalitats A i C, entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021, mentre que en el cas de la modalitat B, serà entre el 16 de setembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Els detalls de la convocatòria s’expliquen en l’ordre publicada aquest divendres en el DOGV i el termini de presentació serà prorrogat fins al dia 30 de desembre.