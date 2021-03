Dansa València celebrarà la seua 34 edició del 10 al 18 d’abril

Després d’una última entrega marcada per la crisi sanitària, que va forçar a retardar les seues dates al novembre, Dansa València torna al seu mes habitual, abril. El festival organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’IVC celebrarà la seua 34 edició del 10 al 18 d’abril pròxims, i amb una nova direcció artística, la de María José Mora.

La imatge del cartell correspon a una fotografia d’una de les companyies programades enguany, La Taimada, primer premi del Certamen Coreogràfic de Madrid amb la seua obra ‘Filia et Fobia’, realitzada durant el confinament.

“‘Filia et Fobia’ es va crear durant el confinament més dur. És una peça coreogràfica molt potent visualment i portar aquest impacte a la imatge d’aquesta edició de Dansa València ens semblava interessant i necessari. En el cartell es contraposen dos cossos, l’un completament humà, aparentment fràgil, subjectat per un altre artificial, asèptic. Ambdós conviuen i es necessiten. Pareix que busquen trobar-se en una abraçada, però hi ha alguna cosa inquietant que enllaça amb la realitat que estem experimentant”, declara la nova directora artística del festival, María José Mora, sobre l’elecció de la imatge d’aquesta nova edició.

Moviments Urbans

La cita valenciana amb la dansa arrancarà el primer cap de setmana, els dies 10 i 11 d’abril, amb el cicle ‘Moviments Urbans’. La proposta engloba un total de huit espectacles de carrer programats en diversos recorreguts per emplaçaments del centre històric de la ciutat i del Parc Central.

‘Moviments Urbans’ és fruit d’una col·laboració amb la regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València i aspira a situar la dansa en l’espai de la quotidianitat urbana per a facilitar un intercanvi amb l’espectador diferent de l’usual. D’una banda, busca estimular una mirada diferent cap a l’entorn amb el qual es conviu diàriament i, d’altra, s’invita a descobrir una forma d’expressió artística no sempre accessible al gran públic.

Dos solos i dos ben acompanyats

La jornada del 10 d’abril s’inicia amb dos solos. Àngel Duran (Barcelona) s’ha inspirat en els documentals cientificodivulgatius dels anys cinquanta i en les teories de Carl Jung per al seu solo ‘The Beauty of It’, primer premi Internationales Solo-Tanz Theatre Festival Stuttgart 2018. Per la seua banda, la companyia Mal Pelo (Girona), Premi Nacional de Dansa 2009, presentarà en ‘Bach’ un estudi del moviment, la mirada, el ritme, la respiració i la presència a partir d’una selecció de preludis i fugues continguts en els dos llibres que configuren ‘El clavecí ben temperat’ compost per Johann Sebastian Bach en el segle XVIII. Les peces es representaran, respectivament al Museu de Belles Arts Sant Pius V i la plaça de l’Almoina.

La plaça del Patriarca serà l’espai on es desenvolupen els passos a dos ‘Carretería’, de Tangen|Benzal (Ontinyent), i ‘Rise’, de Wonderground (Barcelona). Els primers realitzen una reflexió en forma coreogràfica sobre les relacions personals i els segons, inviten a moure’ns junts.

Un matí de ball al parc

El diumenge, 11 d’abril, el Parc Central acollirà un itinerari matinal de propostes de dansa a l’aire lliure. La companyia Júlia Godino i Alexa Moya (Barcelona) s’instal·laran al Jardí de la Infància per a representar el seu ‘Picnic on the Moon’ (Barcelona), en què les ballarines juguen amb els conceptes de vertader i fals a partir de l’experiència d’un pícnic al sol.

La Companyia Marroch (Alacant) traslladarà la seua coreografia sobre les relacions interpersonals a l’esplanada de l’Espai Ribes, mentre que a l’Estany de la Panderola se succeiran dues companyies, CocinandoDanza (València) i Daniel Doña (Granada). Els valencians se serveixen en ‘Trànsit’ de la dansa contemporània per a ensenyar als més xicotets les normes de circulació, i d’aquesta manera demostrar que els passos de vianants, els semàfors i els senyals de circulació poden conformar una dansa de color, i l’andalús rastreja en el trio ‘Campo cerrado’ les empremtes culturals i artístiques dels anys quaranta i cinquanta que van donar lloc a les avantguardes de postguerra a Espanya.