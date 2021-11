El gallec Javier Martín estrena en el TEM un espectacle sobre l'experiència del trànsit

El concepte de "travessar el llindar", tan característic de ritus i cerimònies de pas, està present en infinitat de cultures des de temps ancestrals, implicant un cos en moviment en una dansa social feta esdeveniment. El famós arquetip del "guardià del llindar", present en este nou espectacle, "remet a aquelles figures que adquirixen les formes de les nostres pors més íntimes", explica el coreògraf Javier Martín. "Vigilen el llindar però no per a negar-nos l'entrada, sinó per a animar-nos a viure el laberint oportú que possibilita la transformació i, per tant, el pas. És necessari vestir les pells de les bèsties, habitar les màscares. Vibrar amb la forma del monstre i incorporar la diferència".

Al seu nou espectacle, Figuras del umbral, que el 12 i 13 de novembre (20 hores) viurà la seua estrena absoluta al Teatre El Musical, el ballarí i coreògraf Javier Martín s'inspira en estes idees i, més particularment, en algunes figures espectrals, per a oferir la seua particular mirada sobre el "trànsit" que representa el concepte de llindar. En l'era de l'acceleracionisme, en la que els cossos estan plens de velocitat residual i inèrcies quotidianes, l'artista gallec desenvolupa un treball coreogràfic "a favor de la reflexió, la pausa i la respiració". Ens convida així a enfrontar-nos a convencionalismes, a l'obertura i a viure l'experiència del trànsit.

A més de la posada de llarg d'este muntatge a la sala del Cabanyal-Canyamelar, Javier Martín també oferirà un taller d'arts en moviment dirigit a professionals de la dansa. Sota el títol d'El cuerpo fantasma, les sessions tractaran “d’acompanyar i afinar la percepció, comprendre les relacions entre les nostres sensacions físiques i els llenguatges que emprem, entre el cos, la seua materialitat i els processos que intervenen en la consciència que tenim”. Les sessions tindran lloc al TEM els dies 9, 10 i 11 de novembre, de 10 a 14 hores.