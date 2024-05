Humans Fest inaugura una exposició fotogràfica del periodista valencià Pablo Garrigós sobre l´“activisme africà contra el canvi climàtic”.

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, organitzat per Fundación por la Justicia des de 2009, ha inaugurat a l'Edifici de Tabacalera (C/ Amadeu de Savoia, 11) l'exposició “Activisme africà contra el canvi climàtic”, que recull una selecció de fotografies de Pablo Garrigós, periodista valencià que ha retratat la lluita d'activistes africans/es pels drets humans en general i socioambientals en particular.

Aquesta mostra fotogràfica, organitzada en col·laboració amb la Universitat de València i la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de València, recull testimonis mitjançant imatges i textos que mostren com es treballa contra el canvi climàtic baix l'amenaça de corporacions multinacionals, com és el cas de la petroliera francesa Total Energies, que lidera el projecte East African Crude Oil Pipeline (EACOP), un oleoducte de 1.443 quilòmetres entre Uganda i Tanzània per a exportar 6,5 mil milions de barrils fora d'Àfrica.

Amb una producció estimada de 34 milions de tones anuals de CO₂, aquest oleoducte duplicarà les emissions actuals d'aquests països, per la qual cosa ha estat fortament confrontat per activistes locals i organitzacions mediambientals, ja que posa en perill la lluita contra el canvi climàtic i incompleix els Acords de París.

Aquest relat es complementa amb imatges que proven l'impacte mediambiental i en l'hàbitat en les poblacions de girafes Rothschild autòctones en perill d'extinció, les comunitats de ximpanzés, així com els boscos de manglars i la barrera de coral africana. Tot això, fruit d'una recerca periodística que va tenir lloc entre setembre i octubre de 2022.

L'acte d'obertura d'aquesta exposició ha tingut lloc en el mateix Edifici de Tabacalera, on romandrà fins al 16 de juny amb entrada lliure i gratuïta, i ha comptat amb la presència de María Dolores Pitarch, delegada de la rectora per al programa Universitat-Societat; David Soler, comissari de la mostra; Ferran Senent, cap de secció d'Inclusió Social i Convivència de l'Ajuntament de València; José María Tomás y Tío, president de Fundación por la Justicia; i Majo Siscar, directora del Humans Fest.

XV edició del Humans Fest

Humans Fest inaugurarà la seua XV edició el dijous 30 de maig i se celebrarà fins al 8 de juny. Enguany desenvoluparà el seu cicle de cinema Pau i Justícia baix el títol Contra les invasions, pau i justícia, projectant tres pel·lícules palestines a La Filmoteca IVC el divendres 31 de maig, el dissabte 1 de juny i el diumenge 2 de juny; així com l’oscaritzat documental 20 days in Mariúpol sobre la guerra a Ucraïna el dimecres 5 de juny.

Per part seua, les projeccions de llargmetratges de ficció i documental de la Secció Oficial seran a partir del divendres 31 de maig en Cinemes Babel, mentre que els curtmetratges de la categoria Curt i Barrejat es podran gaudir a la Sala SGAE Centre Cultural els dies 3, 4 i 5 de juny a les 17 hores.

A tot això se sumen les sessions gratuïtes de cinema a la fresca, que tindran lloc a Natzaret, El Saler i Orriols, així com una àmplia programació paral·lela que comprén múltiples xerrades que reben el nom de Debats Humans i dues trobades amb activistes, els anomenats Vermuts Humans, que se celebraran els dissabtes 1 i 8 de juny al matí a MUVIMAS (la cafeteria del MuVIM).

Una vegada més, Humans Fest apostarà per facilitar l'accessibilitat per a tots els públics i, gràcies a la col·laboració amb Fundació ONCE i FESORD, oferirà servei d'audiodescripció i interpretació en llengua de signes en moltes projeccions i col·loquis. Tota la programació al detall està disponible en la web oficial del festival.

Humans Fest forma part de la xarxa internacional Human Rights Film Network. La seua XV edició se celebra gràcies a la col·laboració de Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Diputació de València, Ajuntament de València, Institut Valencià de Cultura, Caixa Popular i Teika. Per part seua, la radiotelevisió autonòmica valenciana, À Punt, és el mitjà oficial del festival.