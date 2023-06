Isabel Coixet protagoniza un ciclo de la Filmoteca en el marco del Humans Fest

La Filmoteca de Valencia acoge hasta el próximo 10 de junio un ciclo de cine sobre Isabel Coixet, dentro la XIV edición de Humans Fest, el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València. La cineasta catalana recibe este año el premio honorífico Pau i Justícia que otorga el festival, organizado por la Fundación por la Justicia, reconociendo por una obra que “deconstruye la representación femenina y la masculinidad tradicional”.

El certamen centra su temática en esta edición en las desigualdades de género en el marco de los derechos humanos. En total, proyectará 40 películas de ficción, documentales y cortometrajes que abordan la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos, cuestionando la discriminación y visibilizando acciones en favor de la igualdad

La cineasta apuntó en la inauguración del certamen que el cine ha de ser “lo que el autor y el público quieran que sea”, al tiempo que ha considerado que “no todos” los cineastas tienen que hacer películas “de denuncia o compromiso”, aunque ha incidido en que la ficción “puede unir todas estas cosas”. Preguntada por el papel del cine para romper barreras de género, ha subrayado que el séptimo arte “tendrá que ser lo que el autor y el público quieran”. “Hay gente que en una misma película puede ver herramientas para construir su historia o maneras determinadas de salir de diferentes historias”, ha explicado, y ha apuntado que los directores pueden utilizar esta capacidad “de muchas formas”.

El ciclo se inició el viernes 2 de junio, a las 20.00 horas, con la proyección en sesión única de 'Mi vida sin mí' ('My Life without Me', 2003), cuando se cumplen veinte años del estreno comercial de una de las películas fundamentales en la filmografía de Coixet y una de las películas españolas más destacadas del nuevo milenio. Inspirada en el libro de cuentos 'Pretending the Bed is a Raft' de la estadounidense Nanci Kincaid, 'Mi vida sin mí' es una coproducción hispano-canadiense con un reparto internacional en el que figuran Sarah Polley, Amanda Plummer, Scott Speedman, Leonor Watling, Deborah Harry, Maria de Medeiros y Mark Ruffalo.

La película obtuvo en los Goya los premios al mejor guion adaptado y mejor canción. La vida de una mujer de veintitrés años, con dos hijas, un marido en paro, una madre que odia al mundo, un padre que lleva años en la cárcel y un trabajo como limpiadora nocturna, cambia completamente tras un reconocimiento médico en el que le anuncian su próxima muerte.

El ciclo concluye el viernes 9 de junio, a las 17.00 horas, con la proyección de 'El sostre groc' (2022), que contará con audiodescripción, a través del sistema AudescMobile, gracias a un acuerdo de colaboración entre la Fundación por la Justicia y la ONCE.

La última película de Coixet es un documental narrado como un 'thriller' y con una finalidad claramente pedagógica para tratar sobre los abusos sexuales y los límites del consentimiento. En 2018, un grupo de nueve mujeres presentó una denuncia contra dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, cuando eran unas adolescentes.

La denuncia llegó cuando el caso ya había prescrito y se archivó, pero sus testimonios abrieron una puerta. Tras la proyección, se celebrará el coloquio '¿Por qué no ha habido un #MeToo en España?', en el que participarán actrices protagonistas del documental; la delegada territorial de CIMA y directora del festival La Cabina, Sara Mansanet, y la directora del festival Humans Fest, Majo Siscar.

Humans Fest está organizado por la Fundación por la Justicia y forma parte de la red internacional Human Rights Film Network. Su XIV edición se celebra gracias a la colaboración del Institut Valencià de Cultura, la Consellería de Cooperación, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular y Teika. À Punt es el medio oficial del festival.