José Luis Pérez Pont, director CCCC: “L’educació i la mediació cultural són fonamentals per a construir el conscient col·lectiu”

Connectar amb tot tipus de públic també inclou als més menuts. El Centre del Carme Cultura Contemporánea està impulsant una gran varietat de programes didàctics. “Hem fet exposicions, però també hem acompanyat les propostes expositives amb projectes educatius com per exemple les activitats que fem en col·laboració amb els centres del barri del Carme i de la ciutat de València, que poden desenvolupar les seues classes als nostres claustres”, explica el director del museu José Luis Pérez Pont.

A més de convertir-se en una escola a l’aire lliure, també s’oferixen tallers específics per xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, com el consolidat Espai de Telles, una sala permanent del museu on “no hi ha instruccions”. Inspirats en la tavola lluminosa de Reggio Emilia, de l’escola Montessori, aquest espai crea una volumetria que convida a l’exploració.

Dins d’aquesta aposta per incloure tècniques pedagògiques artístiques, també es troben activitats per a grups de famílies com Mus’n’parents, un espai de trobada, conversa i creació mitjançant la música. En aquesta activitat es treballa a partir d’experiències i amb l’ús de les tècniques de creació musical i les eines de la metodologia de la Disciplina Positiva. Els professionals compartixen amb mares i pares “els mètodes creatius i no punitius per encoratjar i empoderar a xiquets i xiquetes, i per a ajudar a desenvolupar la creativitat i les habilitats socials i de vida”.

Segons el director, aquesta programació educativa pretén fer propostes que connecten i apropen l’art contemporani amb les escoles i instituts, però també arribar més enllà dels centres educatius. “Pensem que l’educació i la mediació cultural són fonamentals per a construir el conscient col·lectiu i a les persones des de la llibertat. És important tindre ferramentes de pensament crític i capacitat d’anàlisis”, assenyala.

Els cicles de cinema, els tallers de circ, la dansa o el programa CCCContes també formen part d’aquestes ferramentes. Aquesta última, a càrrec de Rebombori Cultural, ofereix una programació que busca descobrir amb els contacontes “els personatges que habiten el museu: dones, homes, històries o éssers fantàstics que els acompanyen per un recorregut pels claustres del Centre del Carme i per les exposicions”.

La situació actual de pandèmia ha obligat a modificar moltes d’aquestes propostes que ara han incorporat la vessant virtual. En aquest sentit, el CCCC ha sigut un dels museus valencians que més activitats online ha oferit des de l’inici de la crisi sanitària. Dins del programa educatiu han proposat tallers didàctics virtuals o el programa educatiu ‘Habitant Espais’ que trasllada la mediació cultural a les cases. “A través de l’educació i de l’art tenim la possibilitat de què els discursos artístics siguen ferramentes per a fer-nos reflexionar i donar-nos opcions per apropar les preocupacions i problemàtiques socials que els artistes estan plantejant en les seues obres”, reflexiona Pérez Pont.