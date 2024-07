‘El jovencito Frankenstein’, la obra maestra de Mel Brooks, inaugura el 2 de agosto la nueva temporada de la Filmoteca d’Estiu

El jovencito Frankenstein, la obra maestra del director americano Mel Brooks, será la película encargada de inaugurar la próxima edición de la Filmoteca d’Estiu, que levantará el telón el próximo viernes 2 de agosto, según anunció el director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar. La cita, que se prolongará hasta el 31 de agosto, tendrá como protagonista al realizador francés, Olivier Assayas, considerado el heredero de la Nouvella Vague, y del que se programarán cuatro títulos, anticipo de la retrospectiva que tendrá lugar el próximo septiembre en la Filmoteca. Entre las joyas de esta temporada destaca la proyección de El último, una de las mejores películas del maestro F.W. Murnau.

Según señaló López Jamar durante la presentación, «la Filmoteca Valenciana mantiene su oferta cinematográfica en València durante agosto con la celebración de la Filmoteca d’Estiu y sus proyecciones al aire libre. Los criterios de programación son los mismos que se siguen el resto del año en la sala Berlanga del edificio Rialto: versión original, calidad en las proyecciones y un precio muy asequible, que se mantiene igual respecto al año pasado».

Como es habitual, las proyecciones se iniciarán a las 22.30 horas y la taquilla abrirá a las 21.30 horas. El precio de la entrada general es de 3,50 euros, y 25 euros para el abono de diez sesiones, y podrán adquirirse en la puerta o en la web del IVC.

Los títulos de este año son:

El jovencito Frankenstein (EEUU, 1976). Dir. Mel Brooks. Int. Gene Wilder, Cloris Leachman, Marty Feldman, Gene Hackman. 1h 46 min. Del viernes 2 al domingo 4. Ciclo: Aniversarios cinéfilos. VOSC. Como toda obra maestra —en este caso de la comedia— la alocada producción está a la altura del resultado. Columbia no quería que esta parodia de Frankenstein fuera en blanco y negro, así que Mel Brooks llamó a la puerta de la Columbia que aceptó, pero si reducía el presupuesto a la mitad. Al final, la Fox se llevó el gato al agua, pero tuvo que convencer al director que recortara casi la mitad del metraje para evitar una catástrofe en taquilla. El resultado es un título inmortal, con Martin Feldman cambiando la joroba de sitio sin que nadie se diera cuenta, Gene Hackman pidiendo un papelito aunque fuera gratis y Gene Wilder rogándole a Brooks que no hiciera un cameo para no arruinar la película. El resultado es una maravilla con muchos de los gags improvisados sobre la marcha. Y recuerden, se pronuncia ‘Fronkonstin’. Curiosidad: Steven Tyler (Aerosmith) compuso una de sus canciones más importantes, Walk this way, en una sola noche inspirándose en uno de los chistes de esta película que cumple ahora 50 años.

Kepler Sexto B (Esp, 2023) Dir. Alejandro Suárez Lozano. Int. Kara Elejalde, Daniela Pezzoti, Jorge Boch, Juli Mira. 1 h 37 min. Lunes 5 y martes 6. Ciclo: Cosecha de premios. VOSC. Rodada en parte en València, Kepler Sexto B es el primer largometraje de Alejandro Suárez Lozano, que sumó un total de ocho premios Berlanga de la Academia Valenciana (entre ellos, mejor guion y mejor película), lo que habla casi más de las limitaciones de la institución que de la calidad de la película. En todo caso, sin ser una obra maestra, no se puede negar que cuenta con un original guion y dos interpretaciones (Elejalde y la debutante Pezzotti) hacen que el título se eleve muy por encima de la media para contar la historia de una niña que se hace amiga de su vecino, un curioso personaje que cree que vive en una nave espacial. Una apuesta arriesgada, que podía haber quedado en nada, pero que Suárez Lozano convierte en un título a tener en cuenta y augura una interesante carrera.

Irma Vep (Fr, 1996). Dir. Olivier Assayas. Int. Maggie Cheung, Jean-Pierre Léaud, Nathalie Richard. 1h 39 min. Jueves 8 y viernes 9. Ciclo: Olivier Assayas. VOS Valenciano. El éxito de la serie de HBO volvió a poner de moda esta película, una de las más conocidas de su director, sobre un realizador francés que quiere rodar una nueva versión de Los Vampiros, el mítico folletín de Louis Feuillade. Incapaz de encontrar a una actriz que encarne su visión de la protagonista, le ofrece el papel a una intérprete china que no habla francés. Los problemas se suceden en esta sátira del mundo del noveno arte y en la que no es difícil encontrar ecos de La noche americana (1973) de François Truffaut o de la comedia dramática Atención a esa prostituta tan querida (1971) deFasssbinder. Una película de culto.

Stop Making Sense (EEUU, 1984). Dir. Jonathan Demme. 1h 28 min. Sábado 10 y domingo 11. Ciclo: Aniversarios cinéfilos. VOSC. Antes de darse a conocer con títulos míticos como Algo Salvaje (1986), El silencio de los corderos (1991) o Philadelphia(1993), Demme decidió grabar tres conciertos consecutivos, en diciembre de 1983, de Talking Heads —que acababan de publicar Speaking in tongues— en el Pantages Theater de Hollywood, y acabó firmando uno de los grandes documentales de la historia de la música. Sobre el escenario, David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison —además de Bernie Worrell, Alex Weir, Steve Scales, Lynn Mabry y Edna Holt— dándolo todo, en un momento en el que estaban en lo más alto de su carrera. Un documental que cumple 40 años, que bebe del The last waltz (1978) de Martin Scorsese, y que llega en una copia restaurada.

Mientras seas tú (Esp, 2023). Dir. Claudia Pinto Emperador. 1h 13 min. Lunes 12 y martes 13. Ciclo: Cosecha de premios. A principios de 2022, la actriz Carme Elías (Camino, En brazos de la mujer madura, Turno de oficio, El rey pasmado…) descubrió que tenía Alzheimer. En lugar de derrumbarse, contó con la ayuda de su amiga, la realizadora venezolana Claudia Pinto, para que fuera testigo de la evolución de su enfermedad. El resultado mereció un Goya al mejor documental en la última edición de estos premios. Una maravilla.

Las horas del verano (Fr, 1996) Dir. Olivier Assayas. Int. Juliette Binoche, Charles Berling, Edith Scob, Jérémie Renier. 1h 43 min. Jueves 15 y viernes 16. Ciclo: Olivier Assayas. VOS Valenciano. Si esta película escrita y dirigida por Assayas, figura entre lo mejor de su carrera es, sin duda, por contar con un reparto en estado de gracia que hace de este retrato íntimo de una familia un fresco social con muchas lecturas, en el que todo el mundo puede sentirse identificado. A lo largo de su vida, Hélène Berthier (Edith Scob) se ha encargado de velar por el legado y la colección de su tío, el artista. Paul Berthier. A su muerte, sus tres hijos —muy diferentes entre ellos— vuelen a reunirse y decidir qué hacer con la colección, con la casa familiar… y con todos los recuerdos de una vida.

Robot Dreams (Esp, 2023). Dir. Pablo Berger. 1h 43 min. Sábado 17 y domingo 18. Ciclo: Cosecha de premios. Muda. Cuando Pablo Berger (Blancanieves, Torremolinos 73) decidió rodar su primera película de animación —una adaptación del clásico de la dibujante norteamericana Sara Varon— a lo mejor soñó con ganar un Goya —así fue— pero no que competiría por el Óscar en esta categoría con El niño y la garza, de los Studio Ghibli. No lo consiguió, pero esta película muda, sobre la amistad de un perro y un robot, se convirtió en un fenómeno y es, sin la menor duda, lo mejor que ha dado la animación española en muchos años.

El último (Al, 1924). Dir. F. W. Murnau. Int. Emil Jannings, Maly Delschat, Max Hiller. 1h 28 min. Lunes 19 y martes 20. Ciclo: Aniversarios cinéfilos. Muda. Una de las grandes películas del mítico director de títulos como Nosferatu (1922) y Fausto (1826) o Amanecer (1927), que contó con el legendario (aunque hoy olvidado) Emil Jannings en su papel protagonista para esta, la primera producción del realizador con la UFA. Con un guion de su colaborador habitual Carl Mayer, Murnau cuenta la historia del orgulloso portero de un lujoso hotel al que un día relegan a la puerta de los cuartos de baño por su avanzada edad y su vida se desmorona. Inspirada en la novela de Nilolái Gógol, se supone que incluye el primer travelling de la historia. Curiosidad: Alfred Hitchcock trabajó como meritorio en la película y se pensaba que todos los carteles que aparecen en la película están en esperanto. En realidad, Murnau utilizó un lenguaje inventado y no incluyó ningún diálogo (no hay intertítulos) para que la historia se contara por sí sola con las imágenes.

Viaje a Sils María (Fr, 2014) Dir. Olivier Assayas. Int. Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz. 2 h 4 min. Jueves 22 y viernes 23. Ciclo: Olivier Assayas. VOSC. Fue Juliette Binoche quien animó a Assayas rodar una película en la que la maison Chanel puso al servicio de la actriz todo lo necesario (ropa, joyas, maquillaje…) e incluso participó en la financiación para que el realizar francés pudiera filmar en 35 min. Del excelente resultado da fe que permitió a Kristin Stewart convertirse en la primera norteamericana en conseguir un César de la Academia Francesa. La cinta cuenta la historia de María Enders (Binoche), una actriz consagrada que, tras la muerte de su director favorito, decide producir una nueva versión de la obra que le llevó a la fama: Le serpent de Maloja. Una joven actriz tomará el papel que ella interpretó entonces, mientras a Enders le toca ponerse en la piel de un personaje que llevó al suicidio a una amiga. Binoche contó en cierta ocasión que aceptó participar en Godzilla (2014) para poder recitar una frase en esta película sobre lo que supone actuar en un blockbuster. El dinero, seguro que algo que ver también tuvo.

Oppenheimer (EEUU, 2023) Dir. Christopher Nolan. Int. Cilian Murphy, Emily Blunt, Matt Damond, Florence Pugh. 3 h. Sábado 24 y Domingo 25. Ciclo: Cosecha de premios. VOSC.Todo lo que se diga sobre la última película de Nolan, un biopic sobre la vida de J. Robert Oppenheimer (el inventor de la bomba atómica) y que se llevó trece Oscars está ya dicho. En todo caso, aguantar sus tres horas en una silla de plástico es una prueba de cinefilia nivel pro.

Anatomía de una caída (Fr, 2023) Dir. Justine Thier. Int. Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner. 3 h. Lunes 26 y martes 27. Ciclo: Cosecha de premios. VOS Valenciano. Aupada por su Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes (el perro Snoop también se llevó un galardón) y por su Oscar al mejor guion, Anatomía de una caída ha sido una de las películas más exitosas del pasado año. A destacar también el papel de Sandra Hüller, que aprendió francés para protagonizar este título, y que sabe mantener durante toda la película la ambigüedad necesaria para no aparentar ni demasiado culpable ni demasiado inocente de la muerte de su marido. A destacar el inteligente uso de los dos únicos flashbacks de la película, que solo se muestran de manera indirecta para no perjudicar la trama.

Personal shopper (Fr, 2016) Dir. Olivier Assayas. Int. Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz. 1 h 45 min. Del jueves 29 al sábado 31. Ciclo: Olivier Assayas. VOSC. Assayas logró su único premio como mejor director en Cannes (empatado con Cristian Mungiu por Los exámenes) con esta película que, sin embargo, es difícil considerarla entre sus mejores obras. De hecho, durante su proyección en el festival francés algunos críticos llegaron a abuchearla. El director escribió a toda prisa el guion al ver que se le cancelaba un proyecto y quiso aprovechar el tiempo rodando esta obra pensada para Stewart. Una joven norteamericana se pone a trabajar en París para una conocida estrella, mientras espera contactar con su hermano, misteriosamente desaparecido. De repente, empieza a recibir unos misteriosos mensajes.

Presentación y cartel

En la presentación, Álvaro López-Jamar estuvo acompañado por la directora adjunta de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, María Fuster; el jefe de programación de la Filmoteca Valenciana, José Antonio Hurtado, y los diseñadores Cristina Alonso y Raül Vicent de Fase Studio, que es el estudio valenciano responsable del cartel y la imagen visual de esta edición.

Vicent y Alonso señalaron que «la imagen gráfica de este año se aproxima al diseño para representar una idea tan sencilla como es el momento de la proyección de una manera sugerente. Así, se hace uso de la tipografía como elemento ilustrativo, mostrando cómo la luz del proyector afecta directamente a la audiencia, encabezado todo por la pantalla y el título, que atraen la primera mirada».

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. Por quinto año consecutivo, la institución apuesta por recordar su labor de recuperación y conservación del patrimonio. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna