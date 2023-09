L'Escalante convida a il·lusionar-se i perdre la por d'envellir amb l'estrena de ‘Peter&Pan’

L'Escalante convida a il·lusionar-se i perdre la por d'envellir amb ‘Peter&Pan’, una obra de teatre amb música en directe que trenca amb la versió clàssica del personatge de James Matthew Barrie. Creada i dirigida per Xavo Giménez i María Cárdenas (La Teta Calva), es tracta d'una producció del projecte teatral de la Diputació creada per la companyia LaMaR, que podrà disfrutar-se del 30 de setembre al 17 d'octubre en el Teatre Principal.

“No hi ha millor manera de començar la temporada que amb l'estrena d'una gran producció, 'Peter&Pan', que ens recorda que mai hem d'oblidar la nostra infància, que hem de disfrutar sempre la vida i respectar als nostres majors. Valors que hem de transmetre als més xicotets també des dels escenaris”, ha explicat la diputada de Teatres de la institució provincial, Rocío Gil.

Marylène Albentosa, directora i coordinadora artística d'Escalante, ha valorat que “l'equip artístic ha aconseguit una proposta trencadora de gran format on no falten detalls, des de l'escenografia fins al vestuari o la música composta expressament per Carles Chiner i interpretada en escena per l'elenc”.

“Creure en els contes és la gran aventura”

Segona estrela a la dreta i tot recte fins al demà. Estes són les coordenades que situaran al públic en l'obra, encara que poc té a veure amb el clàssic. Giménez la descriu com “una oxidada versió sobre eixes xiquetes i xiquets que ja han crescut, que s'han abandonat al 'tic tac' incontestable del dia a dia i han deixat de creure en les fades. El nostre Mai Més es fa realitat a cada segon, perquè creure en els contes és la gran aventura”.

“'Peter&Pan' és una peça de teatre i música en directe en valencià on la necessitat de lluitar contra el fastig i les ombres de la responsabilitat porten als nostres set personatges a un vell parc d'atraccions que ha quedat enfonsat en l'oblit. Una fira apagada on les estreles han deixat de brillar, els llits elàstics ja no reboten i el cotó de sucre no sap a res. Fins que arriba el nostre protagonista, un ancià que mira per la finestra de la seua residència”, explica el coautor i director.

A partir de la mirada d'este ancià arranca la versió d'Escalante i LaMaR que ens ensenya que Peter Pan viu en el nostre interior. “Recorde quan van ingressar al meu pare pels seus primers passejos per l'Alzheimer, com preguntava per un amic seu d'aquella infància oblidada que ara li tornava per sorpresa. Hi ha relats de dracs, unicorns i vilanes que es van quedar atrapats en el nostre inconscient i recuperar eixes ales de la fantasia ha sigut el timó del nostre camí”, conta Giménez.

La nòria d'esta apagada fira tornarà a girar amb Juli Cantó, Neus Alborch, Leo de Bari, Merce Tienda, María Guerra, Guille Zavala i el mateix Xavo Giménez - coautor junt amb María Cárdenas- sobre les taules; Laura Bellés com a ajudant de producció; Ana Garay en el vestuari; Mingo Albir en il·luminació; Yapadú S.L. a càrrec del disseny sonor; Carles Chiner en la composició musical; Jokin Oregi com a assessor creatiu; Los Reyes del Mambo en l'escenografia; Pascual Peris en la confecció del vestuari; Sergio Ibáñez com a regidor i Ana Giménez com a autora del dossier pedagògic.

'Peter&Pan' s'estrena el 30 de setembre i acollirà al públic familiar també els dies 1, 7, 8, 12, 14 i 15 d'octubre en el Teatre Principal a les 18.00 hores, en paral·lel a les funcions escolars. Les entrades ja estan disponibles en www.escalantecentreteatral.dival.es i en taquilla abans de cada funció.