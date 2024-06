L’IVAM Alcoi revisa els mites de Josep Renau i la construcció del somni americà a través d’unes jornades

L’activitat s’organitza amb motiu de l’exposició ‘Josep Renau: fer l’art operatiu. Dissenyar l’avenir’, que s’exhibix fins al 8 de setembre

L’Institut València d’Art Modern (IVAM) celebra els dies 7 i 8 de juny la jornada ‘Josep Renau i els seus mites’ entorn del pintor, cartellista i fotomuntador valencià.

La jornada forma part de les activitats programades amb motiu de l’exposició ‘Josep Renau: fer l’art operatiu. Dissenyar l’avenir’ en l’IVAM Alcoi, que presenta més de 180 obres en les quals es mostra l’enginy i la sàtira agitadora d’un artista que va introduir a Espanya el fotomuntatge polític i va combatre amb la seua obra l’American Way of Life.

Durant la jornada es posaran en relació tres exposicions: ‘Josep Renau: fer l’art operatiu. Dissenyar l’avenir’ que acull l’IVAM Alcoi, l’exposició del CCCB ‘Subúrbia’ sobre la construcció del somni americà i la mostra entorn de l’obra de Manuela Ballester, que porta per títol ‘Pintar enfront de tot’ en el Centre Cultural La Nau.

Des de la seu de l’IVAM Centre Julio González de València partirà un autobús gratuït el dissabte 8 de juny per a assistir a la jornada a Alcoi que començarà amb una conversa entre el comissari de l’exposició, Ramón Escrivà, i el cap del departament d’exposicions del CCCB de Barcelona, Jordi Costa, entorn de la sèrie ‘The American Way of Life’ de Josep Renau i la construcció i desconstrucció del somni americà.

La sèrie de fotomuntatges ‘The American Way of Life’ oferix una mirada crua i reflexiva sobre el procés de construcció del mite del somni americà i les seues profundes contradiccions, una ficció paradisíaca elaborada a través del cinema, la literatura, la publicitat i la televisió. L’anàlisi d’estos mecanismes de confecció del model és abordat també, d’una manera brillant, en la mostra ‘Subúrbia’ organitzada pel CCCB de Barcelona.

Per a finalitzar la jornada, el dissabte a les 18:00 hores s’oferirà el taller ‘3.024: Odissea en l’IVAM Alcoi’. Gimcana al voltant de l’obra de Josep Renau de la mà de l’artista i investigador Darío Cobacho. Amb la intenció d’obrir també la jornada al públic familiar, en esta proposta es proposa un recorregut per la mostra des dels enigmes, l’observació i el joc, en una visita plena de reptes per a tots els públics.

Com a avantsala de la jornada, el divendres 7 de juny, en el Centre Cultural La Nau Clara Solbes, es visitarà l’exposició ‘Pintar enfront de tot’, en la qual s’analitzarà la vinculació professional entre l’obra de Josep Renau i la que va ser la seua esposa, l’artista Manuela Ballester. Es tracta d’una visita en dos actes, que continuarà el dissabte 8 de juny en l’IVAM Alcoi, acompanyats pel comissari de la mostra, Ramón Escrivà.

L’IVAM posa a la disposició del públic un autobús gratuït des de la seu de l’IVAM Centre Julio González, el dissabte 8 de juny a les 9:00 hores, amb tornada des de l’IVAM Alcoi, a les 16:00 hores. Més informació i reserves en la web de l’IVAM.