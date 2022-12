'Llegim als pobles', trobades literàries itinerants amb autors valencians per a fomentar la lectura

La Conselleria de Cultura, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, ha iniciat la segona edició de la campanya de promoció ‘Llegim als pobles 2023’, una activitat literària que permet que escriptors i escriptores es desplacen als municipis de la Comunitat Valenciana per a mantindre converses amb els seus lectors.

Els ajuntaments s’hi podran inscriure de l’11 al 31 de gener enviant un correu a pactem@gva.es, en el qual s’haurà d’indicar l’autor triat, la data d’intervenció, el lloc i la modalitat de la trobada: conferència, club de lectura o qualsevol altre esdeveniment cultural. La trobada literària es farà de l’1 de febrer a l’1 de desembre de 2023.

La campanya preveu la realització d’un mínim de vint sessions per cada província amb autors que hagen escrit la seua obra tant en valencià com en castellà. La Direcció General de Cultura i Patrimoni gestionarà la participació i es farà càrrec de les despeses del projecte. L’activitat serà intergeneracional i oberta al públic, i involucrarà les llibreries de proximitat per a la compra i signatura de llibres dels autors.

Aquesta iniciativa està enfocada principalment perquè els pobles xicotets de la Comunitat Valenciana puguen gaudir de la presència d’un escriptor o escriptora i reforçar la labor que realitzen promovent la lectura a través de les biblioteques municipals o entitats culturals.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha manifestat que “el bon acolliment d’aquest programa per part d’ajuntaments, lectors, escriptors, llibreries i sector del llibre n’ha propiciat una segona edició”.

Amoraga ha recordat que l’any passat 129 municipis van ser beneficiats amb la presència d’algun dels 65 escriptors i escriptores que hi van participar, i es va aconseguir una xifra que va superar les 11.000 persones.

‘Llegim als pobles’ és un programa per a fomentar la lectura entre la població de la Comunitat Valenciana que pertany al Pla valencià del llibre i la lectura. La Generalitat ha assumit directament la gestió de la coordinació de les activitats, ha augmentat el pressupost i ha promogut noves iniciatives.