Marala presenta el seu primer disc en La Mutant

Música tradicional i d'arrels ancestrals interpretada per tres dones joves. Este fascinant contrast és la base de l'èxit de Marala, el primer disc de les quals, A trenc d'alba (Al amanecer, U98 Music, 2020) s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'any.

Les seues integrants, totes elles cantants i compositores, procedeixen de diferents punts del territori lingüístic: Selma Bruna (Sant Cugat del Vallès, 1994) venia d'actuar al costat de músics com Lucas Delgado o Clara Peya; Clara Fiol (Palma de Mallorca, 1995), també poetessa, era una de les artistes amb més projecció de Balears; i l'alacantina Sandra Monfort (Pedreguer, 1992) acumulava experiència com a guitarrista en projectes teatrals i de dansa. Les tres van decidir unir els seus talents i van crear Marala, donant forma a un estil que beu tant del present com dels orígens de la música mediterrània, i que recorre tot l’àlbum que el pròxim dijous 6 de maig (19:30 hores) presentaran en directe a La Mutant.

Reconegut amb el Premi Enderrock 2020 al millor disc revelació, A trenc d'alba és una proposta lluminosa i trencadora, orientada cap als cants de la terra però impregnada d'un esperit feminista i renovador. Més enllà de les seues veus, les dones estan presents en totes les cançons del disc, amb lletres que parlen de reivindicació i de canvi i que, en ocasions, s'inspiren en l'obra de diferents poetesses.

“Este és un treball que respira amb alens femenins”, reconeixen les components de Marala. “Les nostres cançons són quasi totes pròpies, i s'inspiren en les músiques de la cultura de parla catalana. Poemes musicats d'artistes actuals, revisions de cants de batre, tonades sefardites i laments de guerra que s'intercalen amb explicacions fresques i, al mateix temps, implicades amb el feminisme, la cura del patrimoni o la crítica social”.

En els seus concerts, la música de proximitat del trio es combina amb guitarres i instruments de percussió tradicionals que passen per les mans de totes elles, i que en ocasions es silencien perquè les veus sonen sense més ornaments. En el disc han col·laborat, entre d'altres, músics com Aleix Tobías, Xarim Aresté, Xavi Lozano o Faneka, mentre que Roger Martínez (percussió) i el mateix Xavi Lozano (flautes) són els encarregats d'acompanyar Bruna, Fiol i Monfort sobre el escenari.