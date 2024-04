Més de mig milió d’espectadors van acudir a les representacions del circuit cultural valencià l’últim any

Més de mig milió d’espectadors van assistir als espectacles programats en el Circuit Cultural Valencià el 2023, una xarxa de col·laboració administrativa que exerceix de plataforma d’exhibició cultural. La xarxa va programar 2.112 espectacles l’últim any, dels quals més de la meitat (el 66%) van ser a càrrec d’ajuntaments, segons l’informe anual presentat dimarts passat.

El document apunta que el teatre és la disciplina que més interés genera en la plataforma: 1.229 espectacles programats en els 90 municipis de la xarxa, una mica més de la meitat del total, van ser teatrals. La mitjana d’espectadors que estima la xarxa és de 252 per acte, amb una inversió de 20 euros de mitjana.

Dins de la xarxa, nascuda el 2016 de la mà de l’Institut Valencià de Cultura, els espectacles en valencià atrauen més assistents que els programats en castellà. En concret, sempre segons l’informe, hi ha 202.680 assistents a obres en valencià, 179.467 en castellà i 149.064 en altres llengües que no s’especifiquen. En la xarxa han participat mig miler d’empreses, la major part valencianes: de les 561 participants, 359 són autòctones. Entre les companyies també predominen les locals: de 792, 525 són valencianes.

En l’acte, alguns dels participants presents van reivindicar el Circuit com “el projecte més vertebrador” de l’Institut Valencià de Cultura, destacant “la participació activa” de les institucions que el conformen i el van defensar com un “camp d’acció fonamental” per al sector de les arts escèniques.

La Conselleria de Cultura, que depén del vicepresident Vicente Barrera, ja ha mostrat la seua disposició a reestructurar el circuit, cosa que preocupa els agents implicats. La inquietud ha anat en augment des dels primers canvis en els organismes culturals que ha impulsat el dirigent d’ultradreta –com el cas de José Luis Pérez Pont en el Consorci de Museus o Núria Enguita en l’IVAM– i els representants de les arts escèniques també han traslladat el seu malestar a la Generalitat Valenciana. Els col·lectius van emetre un comunicat en què criticaven la “falta de diàleg, que s’ha comprovat en la gestió del cessament dels directors adjunts i el director general”, Abel Guarinos, responsable de l’IVC des del 2016. Una setmana després, al final de març, Barrera els va traslladar el compromís a convocar les ajudes públiques, de les quals no se sap res encara.

Els espectacles més programats

L’informe abasta també les obres més programades en les noranta localitats. En teatre adult, destaquen Estimats pares, de la Companyia Teatre Micalet; Els Villalonga i L’últim ball, de L’Horta Teatre; El moble, d’Albena Teatre; per a xiquets i públic familiar, Clic! i Cube de JM Gestió Cultural, Akäsia, el viatge de la llum, del Cau de l’Unicorn, Abracadabra, de La Troupe Malabó .

En música, el rànquing del circuit l’encapçalen Esther Querol, Pep Gimeno Botifarra i la Rondalla Va de Dones. En el camp audiovisual, els llargmetratges de ficció més programats són El agua, dirigida per Elena López Riera (SUICA Films); La boda de Rosa, d’Icíar Bollaín (Turanga Films) i Vasil, d’Avelina Prat (Distinto Films); els documentals L’empremta de Joan Fuster, de Jordi Call (València Imagina TV); Mujeres sin censura, d’Eva Vizcarra (Nadie es perfecto), mentre que en animació destaca Mironins, (Mikel Mas i Txesco Montalt, Hampa Studio).