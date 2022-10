Mesa para 3 y Diecisiete y medio ganan el festival Cortocomenius.

La noche del viernes acogió la Gala de Clausura de la XVI Edición de Cortocomenius en el salón de actos de Comenius Centro Educativo. Unos premios que estuvieron muy repartidos entre los diez cortometrajes de la sección Oficial y que hasta siete cortos obtuvieron alguna mención o premio.

La Gala tuvo actuaciones sorpresa que rindieron homenaje a la temática de esta edición a cargo de Vampirishian y Sissy Coulant que amenizaron un evento que resultó muy dinámico y divertido. Por otro lado, Pau Romero, coordinador del festival, quedó muy satisfecho por cómo se desarrolló, no sólo la Gala, sino también, la edición entera “

La verdad es que puedo decir que Cortocomenius se puede considerar un gran festival dentro de los pequeños y estoy muy satisfecho con esta edición, prueba de ello es que todos los premiados han venido a felicitarnos y han quedado encantados“

El premio a mejor cortometraje recayó en

Mesa para 3 de Álvaro G. Company y Meka Ribera, un cortometraje con un trasfondo muy importante y social, el segundo premio fue para

Diecisiete y medio de la joven directora Andrea Alborch con una tierna historia de dos hermanos. Este año, como novedad, se entregó la mención a mejor dirección, en cuyo caso las ganadoras fueron Julie-Estel Soard y Noelia Fluxà por

Dios te salve María, donde la temática LGTBI aparece en la época de la Guerra Civil española. El premio otorgado por el público asistente a la proyección de la Sección Oficial en los Cines Lys fue para Me quiere, no me quiere de Alejandro Galdón.

Una edición que ha tenido muchas actividades paralelas como el taller de dirección de arte impartido por Estela Ballester a los estudiantes que habían participado en la sección de Proyectos del festival y una charla para alumnado de audiovisuales de la directora del cortometraje Dana Lucía Forner Segarra. Además, el compromiso solidario de Cortocomenius ha continuado con la proyección de obras realizadas por la Escuela Abidin Kaid Saleh del Sáhara y la recaudación de donaciones para enviarles material audiovisual.