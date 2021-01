Noves direccions artístiques per a Dansa València, Sagunt a Escena, Cinema Jove i l’Espai la Granja

L’Institut Valencià de Cultura ha resolt mitjançant una licitació oberta les propostes a les direccions artístiques dels festivals Dansa València, Sagunt a Escena, Cinema Jove i del Centre de Creació Espai la Granja. La licitació va ser publicada el 20 de novembre de 2020, va estar oberta per als interessats fins al 21 de desembre de 2020 i és per a un període de dos anys, prorrogable, si cal, a dos anys més, tal com informa l’IVC en un comunicat.

Pel que fa a Dansa València, la proposta amb més puntuació és la de María José Mora; a la direcció de Sagunt a Escena la d’Inma Expósito (Pro21 Cultural); la proposta amb més puntuació per a la direcció de Cinema Jove ha recaigut en Carlos Madrid i la de l’Espai la Granja en Guillermo Arazo.

La baremació de les ofertes presentades ha sigut feta per comités d’experts que han valorat les propostes d’organització i planificació, així com els mèrits de cada candidat que s’ha presentat per a la direcció de cada festival i de l’Espai la Granja.

En el cas de Dansa València, el Comité d’Experts ha estat format per: Mar Jiménez Nadal, gestora cultural i coordinadora de les tres edicions anteriors del Festival Dansa València; Asun Noales Alpañez, coreògrafa, ballarina i directora del Festival Abril en Dansa d’Alacant; Ángela Verdugo Morte, coreògrafa, ballarina i Presidenta de l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana; Raul Lago Gandon, gestor cultural i codirector de la Sala Carme Teatre; i Inma García Monserrat coreògrafa i codirectora del Festival 10 Sentidos.

Pel que fa a Sagunt a Escena, el Comité d’Experts estava format per: Juan Vicente Martínez Luciano, investigador, traductor, gestor cultural i director de les cinc edicions anteriors del Festival Sagunt a Escena; Ramon Xavier Roselló, investigador i membre del Consell Valencià de Cultura; Joan Santacreu Boix, director del Festival Mostra Internacional de Mim de Sueca; Silvia Martínez Saborido, tècnica de Cultura del Servei de Cultura de la Universitat Jaume I; Amparo Chaler Pablo, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs i directora del Festival Vinaròs Arts Escèniques.

En Cinema Jove, el Comité d’Experts estava format per: Mariona Viader Soler, coordinadora general del Festival de Cine Europeo de Sevilla; Antonio Navarro Cruz, director de la Filmoteca de Cantabria; Yolanda Eiroa Vallés, del departament de Programació del Festival de Cine de Gijón; Àngels Seix Salvat, gestora cultural i gerent de Drac Màgic, promotora de mitjans audiovisuals; i Enric Albero Moltó, crític cinematogràfic i seleccionador de festivals.

I per últime, en el cas del Centre de Creació Espai La Granja, el Comité d’Experts ha estat format per: Rocío Pérez Hernández, investigadora, coreògrafa, ballarina i professora titular del Conservatori Professional de Dansa de València; José Luis Mas Sánchez, director de l’Escorxador d’Elx; Marta López Bañuls, coordinadora artística de l’Espai La Mutant; Isabel Abril Fernández, coreògrafa, ballarina i presidenta de l’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa; i Maria José Cases Guerrero, coreògrafa, ballarina i directora del Festival Vila-Real en Dansa.

Quan finalitze la presentació de documentació de les propostes que tenen més puntuació, es publicaran les resolucions definitives i les contractacions seran efectives al principi de mes de març.