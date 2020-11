Prop de 10.000 persones visiten la Plaça del llibre de València i fan de Marc Granell l’autor més venut

La plaça de l’Ajuntament de València ha acollit des del 28 d’octubre fins a l’1 de novembre la vuitena edició de la Plaça del Llibre, una trobada que ha atret prop de 10.000 persones que, al llarg dels cinc dies, han visitat el recinte per a participar en alguna de les 70 activitats programades i portar-se a casa algun exemplar dels 3.000 títols oferts. Tal com destaca l’organitzación, el llibre més venut ha sigut el poemari Cel de fang (Ed Bromera), del Premi de les Lletres de la Generalitat, Marc Granell.

"Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania valenciana, que, respectant totes les mesures de prevenció, ha vingut a gaudir dels llibres als carrers i ha demostrat que la cultura, a més de segura, és necessària. Per a nosaltres, que la Plaça obrira les portes ja era tot un triomf. Però, a més, hem tingut una edició amb èxit de públic i vendes", ha explicat Jesús Figuerola, president de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL).

📍La 8a #PlaçaLlibre20 diu adéu amb una actuació d'@evadenia (Premi Plaça a la Difusió Cultural) i Merxe Martínez🎶. Estem molt emocionades amb la resposta de la ciutadania valenciana🙌. GRÀCIES per apostar pels llibres i la #CulturaSegura🥰! Ha estat un plaer! pic.twitter.com/pQ24hNEHDN — Plaça del Llibre (@placadelllibre) 1 de noviembre de 2020

En aquest sentit, des de l’organització de la Plaça del llibre destaquen “el civisme dels visitants, que en tot moment han seguit les normes de seguretat i, amb un aforament controlat de 240 persones”. “Han demostrat el seu compromís amb el món del llibre en valencià tant amb l’adquisició d’exemplars com amb la participació en les més de 70 activitats programades, com presentacions de novetats editorials, taules rodones, contacontes o converses amb autors”, assenyalen.

Els llibres més venuts

El rànquing dels títols més venuts en aquest “gran aparador literari”, on conviuen poesia, no-ficció, narrativa i obres infantils de les més de 50 editorials participants, ha sigut “divers i fascinant”.

Lidera la llista el poemari Cel de fang, Marc Granell (Bromera), que, a més de presentar la darrera obra, va passar més d’una hora signant llibres als assistents. El segueixen els volums La València contada, un passeig col·lectiu pel ‘Cap i Casal’ a càrrec de Vicent Baydal, Frederic Aparisi i Ferran Esquilache (Llibres de la Drassana), i Palestina. Una història essencial, de Jorge Ramos (Sembra LLibres), que repassa les vivències d’aquest territori durant els últims dos segles. Arribats a aquest punt, comença el regnat de la literatura infantil, amb obres com Cinc en un llit, d’Anna Roig (Edicions del Bullent); Contes per a tu, un homenatge col·lectiu a l’enyorat Llorenç Gimènez, publicat per Perifèric, i el clàssic El savi rei boig, d’Empar de Lanuza, un volum emblemàtic per a diverses generacions de valencians que poden tornar a la infantesa amb la reedició d’Andana Editorial.

A continuació, trobem en el rànquing Mónica Oltra o el compromís, de Tomàs Escuder (Lletra Impresa), biografia de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Tanquen la llista de llibres més venuts la novel·la Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas (Editorial 3i4), que entra en aquest rànquing precisament en l’any designat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a Any Carmelina; La neurona Lectoreta, de Fani Grande (Edicions del Bullent), sobre els efectes de la lectura en el cervell dels més menuts, i l’estudi Mestres valencianes republicanes, realitzat per Mª Carmen Agulló Díaz i editat per Publicacions de la Universitat de València, entitat que enguany celebra el centenari i ha rebut el Premi Plaça 2020 a la trajectòria editorial.