Marc Granell rep el Premi dels Lletres de la Generalitat Valenciana

El Consell, com cada any, ha concedit l'Alta Distinció de la Generalitat dels Premis 9 d'Octubre que en aquesta ocasió ha sigut per al poble valencià “pel seu paper crucial per a previndre i contindre la transmissió del coronavirus”. Entre altres guardons, la Generalitat també entrega el Premi de les Lletres Valencianes que ha recaigut en el poeta Marc Granell i Rodríguez.

Marc Granell va formar part, des dels inicis de la seua carrera com a escriptor, del grup de poetes i narradors que va revolucionar la literatura valenciana. La fundació de la revista Cairell es va convertir en una concentració generacional d'escriptors que emmarcaria els primers passos de la generació dels 70 a València.

A més de la seua col·laboració amb la revista, ha desenvolupat una intensa activitat com a promotor d'activitats culturals relacionades amb la literatura valenciana. Llarg camí lllarg, Fira Desolada o Versos per a Anna són alguns dels seus llibres. El seu poemari més recent, publicat fa unes setmanes per Edicions Bromera, és Cel de fang.

Granell ha rebut també el Premi Vicent Andrés Estellés, el Premi Ausiàs March i en tres ocasions el Premi de la Crítica *dels Escriptors Valencians.