¿Y si España hubiera entrado en la II Guerra Mundial?: la trepidante obra que importa el género de la novela histórica alternativa

Tras estrenarse en la literatura con la novela Mafia Salud S.A y el ensayo La Socialdemocracia ha muerto, ¿Qué hacemos con el neoliberalismo?, el escritor e historiador Francisco Sánchez acaba de publicar su tercera obra: Vae Victis, editada por Acen, una novela histórica alternativa que recrea un pasado que pudo ser, el de una España que hubiera participado en la II Guerra Mundial. Un ejercicio de ficción que parte de un escenario real y tras el que hay un ingente trabajo de investigación histórica. El resultado es una obra trepidante que engancha desde la primera hasta la última página.

En sus anteriores libros cultivó la novela y el ensayo… ¿Qué es Vae Victis?

Vae Victis es una novela histórica alternativa.

¿Y eso qué es?

En España se ha cultivado mucho la novela histórica, y tiene mucho éxito, pero la novela histórica alternativa es un género que se ha desarrollado mucho en la literatura anglosajona. En ese sentido, esta novela es una novedad absoluta. Pienso que marcará un antes y un después en este género en la literatura española.

¿Pero en qué consiste?

La novela histórica alternativa está encuadrada en la literatura post-modernista. Tanto la novela histórica como la novela histórica alternativa son ficción, aunque las dos están basadas en hechos reales.

¿Y entonces dónde radica la diferencia?

La novela histórica se centra en los hechos más o menos reales. Lo que hace la novela histórica alternativa es explorar las otras alternativas que existían en un momento dado. Esa es la diferencia fundamental.

Aunque parezca una obviedad, hay que distinguir el pasado de la historia. El pasado es aquello que pasó, y la historia es lo que se cuenta que pasó. Mientras que el pasado es inabarcable, porque es imposible abarcarlo todo, y es caótico, la historia es mucho más reducida porque se centra en unos hechos elegidos por el historiador. Y además siempre se le busca un sentido. La historia es una relación ordenada y coherente de hechos. Si en un momento dado podrían pasar 1.000 cosas, al final sólo pasa una. Y esa es la que se queda para la historia. La novela histórica alternativa, en cambio, explora esas otras posibilidades que no se materializaron. Partiendo de hechos reales o históricos, imagina ese pasado que pudo ser y no fue. Tenemos tanto derecho a soñar el futuro como a imaginar el pasado.

Y eso explica que una novela como Vae Victis sobre la II Guerra Mundial discurre en España…

La novela comienza en España porque explora las posibilidades que existían en 1940. En aquel momento todo el mundo daba por supuesto que España entraría en la guerra. Algunos, de hecho, la llamaron la cuarta potencia del Eje.

En Vae Victis, los principales actores son la resistencia interior (los maquis), y un país que en ese momento estaba plagado de espías ingleses y también de espías alemanes. La novela parte de un escenario real para tejer una historia alternativa: la de una España que entra en la II Guerra Mundial.

¿Entonces estamos ante otra novela sobre los maquis?

En absoluto. El protagonista es un espía inglés, también hay un espía alemán y también están los maquis.

Con esos actores, la novela promete intriga…

Es una novela muy dinámica, llena de acción y se desarrolla en diferentes lugares de toda Europa. Una ficción trepidante a partir de unos hechos históricos, porque este libro tiene muchísima investigación histórica detrás, y hará las delicias de aquellos a los que les gusta la historia y de los que no.

Una curiosidad… ¿Por qué ese título?

Vae Victis significa ¡Ay de los vencidos!. Es la frase que, según Tito Livio, pronunció el jefe galo Breno tras sitiar y vencer a la ciudad de Roma en el año 390 antes de nuestra era. Esta expresión en latín sigue utilizándose hoy para hacer notar la impotencia del vencido ante el vencedor y la elegí porque resume a la perfección la represión que sufrieron los perdedores de la Guerra Civil española.

¿Qué me puedes decir de los personajes?

La novela es muy dinámica y llena de acción, pero eso no significa que no se analice en profundidad las motivaciones psicológicas de los personajes. En un momento en el que hay una gran confusión en Europa cada uno de los actores tiene una agenda impuesta por el Estado en el caso de los espías y militares, o por las propias circunstancias en el caso de la resistencia. Pero eso no significa que a nivel individual no tengan sus dudas sobre la ética de sus acciones, la coherencia de los hechos que viven o la alineación con sus propias convicciones ideológicas. Estas cuestiones me interesan mucho y están desarrolladas en Vae Victis. Al final nada es lo que parece, hay un subtexto que a veces es difícil de percibir en los libros de historia, pero que se puede trabajar muy bien en la literatura.

Además, tanto en los regímenes democráticos (en este caso el Reino Unido) como en los autoritarios (en este caso Alemania) hay una fachada monolítica que no se corresponde con la realidad. Dentro de los gobiernos hay distintas facciones, distintas agencias gubernamentales con intereses contrapuestos. Me resulta muy interesante indagar los movimientos internos para averiguar por qué al final pasan las cosas de una determinada manera y no de otra.

¿En qué lugares se centra la acción?

La novela empieza en una playa de Asturias, pero el núcleo de la acción se desarrolla en las comarcas de El Bierzo y La Cabrera. Eso es algo lógico, que el lector entenderá conforme vaya transcurriendo el relato. Por otra parte hay diferentes escenarios tanto de países en guerra como de países neutrales, y en ese sentido también tiene un punto de exotismo.