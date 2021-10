El Teatre El Musical explora les tendències de la poesia escènica

El passat mes de març, el Teatre El Musical i l'artista i performer Jesús Ge van posar en marxa el projecte Rimbomba, un cicle amb el qual explorar periòdicament les múltiples tendències de poesia escènica que existeixen en l'actualitat. Després d'una primera edició que va comptar, entre d'altres, amb el “Michael Jordan de la poesia oral” Dani Orviz, Rimbomba va tornar a l'abril amb una segona entrega que estenia la seua proposta fins referents com Pía Sommer o Josep Pedrals. Immers ja en la programació de tardor i hivern, el TEM aposta novament pel potencial del vers escènic i presenta dues noves edicions del certamen, una prevista per al proper divendres, 29 d'octubre (20 hores), i una altra per al 9 de desembre.

A la cita d’este cap de setmana, Rimbomba torna a recórrer a les figures més representatives del gènere amb la presència de l'artista nascut a Ciudad Real, Dyso, considerat una de les veus més compromeses i influents del moment i el pare de l'anomenat spoken rap, un home que deu el seu consideració de "únic" al fet que els rapers ho consideren massa poeta, i els poetes, massa raper.

Al seu costat, passaran per l'espai del Cabanyal-Canyamelar la valenciana Bibiana Collado -coneguda per denunciar la violència contra les dones amb la força del llenguatge- i el madrileny Gonzalo Escarpa, mestre del refrany, la broma i la sàtira descarnada, definit com un "poeta joglaresc" amb una tradició en la qual tenen cabuda Leo Masliah, Sor Juana Inés de la Cruz i fins i tot Gloria Fuertes.

Del vers a l'aula

Un dia després, el dissabte 30 d'octubre (en sessió doble a les 12 i les 17 hores), l'escenari del TEM es convertirà literalment en una aula amb la representació de Demà no hi ha classe, un espectacle concebut per Juli Disla, Jaume Pérez i Toni Tordera que estableix un paral·lelisme entre l'espai de la classe i la pròpia vida, a través d'una professora nouvinguda a l'escola i uns alumnes que l'observen amb expectació. "La relació entre tots dos derivarà en un discurs pedagògic sobre les incerteses, les pors i els entusiasmes que ens assetgen", ha explicat la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez.