La temporada del Teatre Rialto tindrà dotze espectacles valencians, amb cinc estrenes absolutes

Amb el muntatge de la producció de l’IVC ‘Barahúnda’, acaba al febrer la temporada de producció pròpia del Teatre Rialto i comença la temporada d’exhibició amb una selecció de 12 espectacles.

Els criteris per a configurar aquesta programació han sigut quatre: que siguen companyies valencianes, que hi haja diversitat de propostes de teatre, dansa i circ, que siguen estrenes absolutes o estrenes a la ciutat de València i que hi haja diversitat de procedències, que les companyies vinguen de Castelló, València i Alacant.

Dels espectacles seleccionats, sis són de teatre, quatre, de dansa, i dos són de circ. Així mateix, sis de les dotze companyies són alacantines, quatre ho són de València, i dues, de Castelló. I d’entre tots els espectacles hi ha cinc estrenes absolutes.

La programació es desenvoluparà del 4 de març al 13 de juny de 2021, i arribarà fins al final de la temporada. Del 13 al 18 d’abril el Rialto serà també una de les sales d’exhibició del festival Dansa València.

Concretament, els espectacles i companyies que s’exhibiran per ordre cronològic a partir de la primera setmana de març són: ‘La sort’, de la companyia Pérez & Disla, del 7 al 9 de març; ‘Proyecto Meitner (Recordando a Lise Meitner)’, estrena absoluta a càrrec de Crit Companyia de Teatre, de l’11 al 14 de març; ‘Icària’, de la companyia La Dependent, del 18 al 21 de març; ‘Grad’, de la companyia Teatro de la Resistencia, del 25 al 28 de març; ‘Soledad’, estrena absoluta a càrrec de la companyia Titoyaya Dansa, del 22 al 25 d’abril; ‘Quan els ocells prenen el vol’, de la companyia Over&Out Dansa, del 29 d’abril al 2 de maig; ‘Vigor Mortis’, de la companyia OtraDanza, del 6 al 9 de maig; ‘Fake Life’, de la companyia Mou Dansa, del 13 al 16 de maig; ‘Paüra’, estrena absoluta a càrrec de la companyia Lucas Escobedo, espectacle de circ que es veurà del 20 al 23 de maig; ‘Sophie’, de la companyia La Troupe Malabó, que és l’altre espectacle de circ, del 27 al 30 de maig, i els dos últims espectacles teatrals ‒ambdós, estrenes absolutes‒ són ‘Espaldas de Plata’, a càrrec de la companyia La Teta Calva, del 3 al 6 de juny, i ‘Todos se han ido’, a càrrec de Compañía Ferroviaria, del 10 al 13 de juny.