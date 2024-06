La tercera edició de Lletres Compartides incorpora nous autors i suma el sector editorial

Lletres Compartides es renova en el seu tercer any de vida amb un canvi de tots els escriptors participants. Este programa té com a objectiu principal donar la màxima projecció pública als escriptors catalans, valencians, balears i de la Catalunya del Nord per apropar-los als lectors dels altres territoris que encara no els han llegit. Lletres Compartides és un projecte que naix el 2022, pensat a llarg termini, que vol consolidar un espai literari comú. Les entitats que formen part del projecte són la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana.

Per a donar a conéixer els participants, s’han creat nous recursos amb informació sobre el seu perfil biogràfic i literari. Els trenta-un autors que formen part del programa representen diferents estils i gèneres literaris: novel·la, poesia, literatura infantil i juvenil, narrativa breu, teatre, etc. La informació sobre els autors es pot consultar en la pàgina web de l’AVL a través dels dossiers informatius que s’han creat amb les dades més importants de cadascun.

Els escriptors que participen en representació de cada territori són:

Autors valencians: Manuel Baixauli (Sueca, 1963), Enric Balaguer Pascual (el Castell de Guadalest, 1959), Joan Benesiu (Beneixama, 1971), Núria Cadenes (Barcelona, 1970), Elvira Cambrils (Pego, 1955), Ivan Carbonell Iglesias (València, 1979), Fani Grande (Massamagrell, 1966), Jovi Lozano-Seser (Ondara, 1979), Gemma Miralles (Alcoi, 1973) i Marta Moreno (Puertollano, 1977).

Autors catalans: Borja Bagunyà (Barcelona, 1982), Clàudia Cedó (Banyoles, 1983), Glòria Coll Domingo (Riudoms, 1988), Carles Dachs (Santa Eugènia de Berga, 1987), Alba Dalmau (Cardedeu, 1987), Meritxell Martí (Sabadell, 1972), Pep Puig (Terrassa, 1969), Susanna Rafart (Ripoll, 1962), Elisabet Riera (Barcelona, 1973) i Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984).

Autors balears: Miquel Àngel Adrover (Campos, 1994), Guillem Benejam (Ciutadella, 1990), Vicent Ferrer Mayans (Formentera, 1967), Aina Fullana Llull (Manacor, 1997), Laura Gost (Sa Pobla, 1993), Pere Joan Martorell (Lloseta, 1972), Miquel Mas Fiol (Sa Casa Blanca, 1996), Cecília Navarro Frau (Llucmajor, 2002), Joan Pons i Pons (Ferreries, 1960) i Maite Salord (Ciutadella, 1965).

Autor de la Catalunya del Nord: Joan-Francesc Castex-Ey (Perpinyà, 1977).

Sessions informatives i autors itinerants

Com en els anys anteriors, el programa està dividit en diferents blocs, pensats per a fomentar el coneixement i l’intercanvi d’autors dels diferents territoris.

D’una banda, es faran sessions informatives virtuals adreçades a mediadors del món literari per a conéixer els nous autors incorporats al programa i recollir les valoracions i suggeriments de cara a esta nova edició. Estes sessions virtuals estan adreçades a personal de biblioteques, personal docent i programadors de festivals literaris.

El cor del projecte consistix una altra vegada en les visites d’alguns dels autors que formen part del projecte a d’altres territoris. Es programaran activitats literàries en biblioteques, escoles, llibreries i festivals, i cadascuna de les sis entitats impulsores rebrà fins a quatre autors, de manera esglaonada entre els mesos de setembre i desembre. A més, gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, es vol aprofundir en la relació entre autors visitants i locals.

Les visites previstes per la tardor d’aquest 2024 són:

Comunitat Valenciana: Pep Puig, Laura Gost i Joan Pons.

Catalunya: Aina Fullana, Jovi Lozano, Cecília Navarro i Vicent Ferrer.

Mallorca: Manuel Baixauli, Elisabet Riera i Núria Cadenes.

Menorca: Carles Dachs, Alba Dalmau i Elvira Cambrils.

Pitiüses: Elisenda Solsona.

Catalunya del Nord: Ivan Carbonell.

La participació en el programa Lletres Compartides és biennal. Per tant, els autors que formen part del programa i que enguany no realitzen visites a d’altres indrets ho faran al llarg de 2025.

Novel·listes i guionistes

Laura Agost, Joan Pons i Pep Puig són els autors que visitaran la Comunitat Valenciana a la tardor per a donar a conéixer la seua obra.

Laura Agost (Sa Pobla, Mallorca, 1993) és novel·lista, guionista i dramaturga. Graduada en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya, ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, com el diari Ara, la revista Catorze, el setmanari Ara Balears i l’emissora de ràdio SER Catalunya. És autora de la columna «Bestiari cultureta» a la revista Núvol. Es va donar a conéixer el 2018, quan va recollir el Goya al millor curtmetratge d’animació com a guionista de Woody & Woody. Des d’aleshores, ha estat guardonada tant per les seues novel·les com per les seues obres teatrals. Ha escrit La cosina gran (2019), La deliberació dels escorpins (2021), El món es torna senzill (2022) i Les cendres a la piscina (2023).

Des de Menorca arribarà el novel·lista, poeta i periodista Joan Pons i Pons. La seua producció literària abasta diferents gèneres: la narrativa, la poesia, la literatura juvenil a quatre mans amb Tònia Coll, així com la novel·la negra sota el pseudònim Joan Aram. La seua obra Barba-rossa ha estat adaptada al teatre per la companyia La Trup. També ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació com a assagista i articulista: des de 2011 és autor de la columna «Paraules» en el diari Menorca i, des de l’any 2020, en el setmanari El Iris. Des del 2008 ha publicat El laberint de les girafes (2008), La casa de gel (2010), Gossos de pluja (2010), L’illa dels arbres vençuts (2016), Barba-rossa (2021), La malaltia del cor (2022) i El diable crucificat (2024).

L’escriptor català que presentarà els seus escrits en el territori valencià és Pep Puig. La seua primera novel·la, L’home que torna (2005), va obtindre el Premi Jove Talent Fnac, i La vida sense la Sara Amat va ser adaptada al cinema sota la direcció de Laura Jou i Bonet l’any 20219. L’any 2022 es va estrenar Cucut, una continuació de la novel·la en format sèrie. Va ser nominat al Premi Llibreter per la seua novel·la juvenil Caminant junts per la lluna. La seu obra també s’ha publicat en antologies, com ara Veus de la nova narrativa catalana (2010), i en la revista digital Paper de vidre.

Adhesió dels editors

Una altra de les novetats d’esta tercera edició és l’adhesió al programa de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, l’Associació d’Editors del País Valencià i els Editors de les Illes Balears Associats. La participació dels editors, de gran importància per a l’abast del programa, vol reforçar el vincle entre els editors, els escriptors, les llibreries i la resta del sistema literari d’arreu dels territoris que formen part del programa.