La Universitat d'Alacant acull un congrés d'investigadors internacionals d'Estellés amb motiu del seu centenari

La Universitat d'Alacant (UA) acull els dies 21 i 22 d'octubre la celebració d''Una amable, una trista, una petita pàtria: Congrés Internacional Vicent Andrés Estellés', un congrés que s'organitza com el principal esdeveniment acadèmic de la commemoració del reconegut poeta de Burjassot. Durant dues jornades, l'aula magna, el Centre d'Estudis Mario Benedetti i el Seminari de Literatura Espanyola, de la Facultat de Filosofia i Lletres, i la sala de graus de la Facultat d'Educació acolliran els vora dos-cents inscrits en la trobada.

El programa començarà amb l'acte d'inauguració, en el qual participaran el rector en funcions de la UA, Juan Mora; el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, José María Ferri, i la presidenta del congrés i professora de la UA, Maria Àngels Francés, a més dels representants de la Institució dels Lletres Catalans i de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Izaskun Arretxe i Carles Cortés, respectivament.

Segons explica Francés, aquesta trobada “aplegarà a Alacant investigadors internacionals sobre l'obra del poeta Vicent Andrés Estellés i sobre les experiències didàctiques que col·legis, instituts i universitats han posat en pràctica per a difondre la poesia de l'autor de Burjassot entre el jovent”.

Entre els ponents destaca la presència d'investigadors de diferents països com Itàlia, el Regne Unit, Alemanya i França, a més de representants d'universitats espanyoles, amb especial presència d'institucions dels territoris de parla catalana.

Del programa en destaquen conferències plenàries com la inaugural, a càrrec d'Enric Bou, de la Università Ca'Foscari, titulada 'Amor brusc i salvatge: les materialitats de Vicent Andrés Estellés', 'Inventaris clements', a càrrec de Ferran Carbó, de la Universitat de València (UV), o 'Crisi i etapes en la poesia d'Estellés', per Jaume Pérez Montaner, poeta i assagista.

En el mateix sentit, destaquen altres iniciatives com les taules redones 'Vicent Andrés Estellés a l'exterior', en què participaran Jordi Larios (University of Saint Andrews) (telemàtica), Cèlia Nadal (Università per Stranieri di Siena), Hans-Ingo Radatz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Internationales Institut für Ibersiche Studien) i Vicent Martines (UA), i 'Estellés des de la didàctica de la literatura', amb Josep Ballester (UV), Aina Monferrer (UV), Frederic Johnson (CFPA Giner de los Ríos d'Alacant), Laura Barberà Borràs (IES l'Estació d'Ontinyent).

A aquestes propostes cal sumar-n'hi d'altres com els plafons de comunicació dedicats a 'Propostes de crítica literària', coordinat per Àngel Cano (UV), 'Ensenyament i intertextualitat', coordinat per Dari Escandell (UA), 'Les traduccions de l'obra de Vicent Andrés Estellés', coordinat per Marta Marfany (UPF) i, finalment, 'Les traduccions de l'obra de Vicent Andrés Estellés', coordinat per Isabel Turull (Università di Roma Sapienza)

Activitats paral·leles

En el marc del congrés, i amb la col·laboració d'entitats com el Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària o la llibreria Pynchon&Co, s'han organitzat diferents activitats culturals com el concert de Borja Penalba, el dilluns 21 d'octubre a les 19.30 hores a la sala d'actes la Facultat d'Educació amb entrada lliure. El compositor, músic i cantant valencià oferirà un concert de presentació del seu primer disc en solitari, Giròvag, un projecte en el qual posa música a poetes com Joan Fuster, Marià Villangómez o Bertolt Brecht, a més del mateix Estellés.

De la mateixa manera, s'ha organitzat a la llibreria Pynchon&Co, el dimarts 22 d'octubre a les 19.30 hores, una taula redona titulada 'Cent d'Estellés: presentació de novetats', amb Maria Àngels Francés i Irene Mira-Navarro, moderada per Victòria Cremades, en la qual també hi haurà una lectura de poemes. Dins del programa, el dilluns 21 a les 13.15 hores tindrà lloc la presentació literària de traduccions a l'anglès i a l'alemany de l'obra Hotel París, de Vicent Andrés Estellés, a càrrec de Vicent Martines (UA), Enric Estrela (IAM), Àngels Gregori, comissaria de l'Any Estellés i Maria Àngels Francés, presidenta del congrés.

Exposicions

En l'apartat d'exposicions, durant els dies del congrés es podran visitar diverses exposicions com «Vicent Andrés Estellés. La rebel·lió de l'alegria», a la Biblioteca de Filosofia i Lletres, una exposició itinerant de la Institució de les Lletres Catalanes complementada amb materials del fons bibliogràfic de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant, o, en segon lloc, la mostra «Literatura i cançons», del Servei de Llengües de la UA, a l'entrada de l'edifici d'Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.