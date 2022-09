El Gobierno valenciano descarta asumir la cobertura de los accidentes en los 'bous al carrer' ante las reticencias de los seguros

“Eso no se ha puesto hoy sobre la mesa, nadie ha planteado que la Generalitat Valenciana tenga que cubrir todas las pólizas de seguro de los 'bous al carrer', no lo ha planteado nadie. ¿Por qué a los 'bous al carrer' y no a las fiestas patronales o a los seguros de otras cosas?”.

Así se pronunció este miércoles el Secretario Autonómico de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, tras la reunión que mantuvo con representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y con alcaldes para abordar diversos aspectos relacionados con la responsabilidad y los seguros que deben contratar los promotores y organizadores de los festejos de Bous al Carrer.

Como informó elDiario.es, las compañías de seguros se han mostrado reticentes a ofrecer una cobertura total en caso de accidentes, especialmente en el caso del 'bou embolat', que las propias compañías consideran como maltrato animal. En lo que va de año se han registro en estos actos siete fallecidos y más de 300 heridos, algunos de ellos menores, en la Comunitat Valenciana.

Así, las peñas se ven limitadas a la hora asumir el papel de organizadoras de los actos al verse obligados a cubrir una parte del coste de un eventual accidente. Por este motico, son los propios ayuntamiemntos los que asumen el rol de organizadores.

En la mayoría de los casos, como ya ha sucedido en Puçol y en Massamagrell, las compañías ofrecen una cobertura de hasta 24.000 euros, haciéndose cargo el Consistorio de cualquier gasto que supere esta cantidad en el caso de algún incidente.

Ante esta situación, durante la reunión los alcaldes han planteado al Consell la necesidad de revisar la cantidad económica que tiene que destinar a esta cobertura y las compañías se seguro han comentado que necesitan aumentar la inversión mínima de la póliza para dar una cobertura lo más amplia posible.

Según el reglamento, el organizador o promotor debe aportar un certificado expedido por una compañía de seguros en el que conste que se ha suscrito una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad civil para la cobertura de los siniestros que puedan producirse como consecuencia de la celebración de un festejo, que deberá incluir una cuantía mínima por póliza de 300.500 euros, y las siguientes coberturas mínimas de indemnización: gastos de estancia hospitalaria, curación y asistencia sanitaria de 6.000 euros; muerte: 6.000 euros; invalidez permanente y total: 6.000 euros.

Además, responsabilidad civil con una cuantía mínima por póliza de 300.500 euros, que cubrirá los daños a los espectadores, terceras personas y bienes que se puedan derivar de la celebración del espectáculo, y con una cobertura mínima de indemnización por víctima de 60.100 euros.

Tras conocer todas las posturas, la Generalitat Valenciana continuará trabajando con los Ayuntamientos y ha propuesto una nueva reunión para la semana que viene entre los actores hoy presentes (FVMP, Federación Valenciana de Peñas y las compañías de seguros) para avanzar en una posible modificación del reglamento.

Ángel recordó que son cerca de 280 los municipios que celebran los más de 8.000 festejos de bous al carrer que cada año tienen lugar en toda la Comunitat Valenciana. De ellos, 90 ayuntamientos de la provincia de Castellón tienen menos de 1.000 habitantes y para sus ayuntamientos supone un desembolso considerable.

“Hemos tenido un encuentro muy fluido y sincero donde hemos planteado todas las problemáticas posibles. Sólo de esa forma se puede conseguir dar respuesta certera a las necesidades de los ayuntamientos, que son los representantes de todos los ciudadanos”, concluyó José María Ángel.