El Gobierno valenciano recomienda el uso de mascarilla al aire libre, excepto en la playa y espacios naturales, ante el repunte de contagios

El Gobierno valenciano ha enmendado la normativa estatal para recomendar el uso de la mascarilla al aire libre, excepto en espacios naturales y en la playa. "El uso de la mascarilla es fundamental en los espacios de ocio", explicaban el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ante el repunte de casos que se ha registrado en las últimas jornadas y que ha provocado que la tasa de contagio suba hasta los 75,47 casos por cada cien mil habitantes (a fecha del lunes): "Nos preocupa como evoluciona la incidencia". "Es bueno que continúe utilizándose, así que máxima cautela porque más vale prevenir que curar", ha dicho el jefe del Consell.

Puig y Barceló han comparecido este martes después de la reunión de la Mesa Interdepartamental que se ha reunido para analizar la situación epidemiológica en el territorio valenciano y se ha decidido prorrogar el actual marco normativo, con algunas modificaciones, dos semanas más a partir del próximo 1 de julio, "estamos a dos meses de conseguir la inmunidad de grupo". "Desde la última Interdepartamental, hace un mes, hemos afrontado cinco retos: el fin del toque de queda; del perimetraje de la Comunitat Valenciana; la reapertura del ocio nocturno; el acabar con las limitaciones en las reuniones; y el final de la mascarilla al aire libre", ha recordado el president, quien ha apuntado que todo ello ha coincidido con "tres fenómenos sociales", como son el final del curso para alrededor de un millón de estudiantes, el inicio del verano y el avance de la vacunación: "En definitiva, nos hemos encontrado con mayor movilidad, más reuniones sociales y menos mascarillas que han tenido como consecuencia un repunte significativo en la circulación del virus, y nos preocupa la presencia de la variante delta".

"Ampliar la apertura tiene efectos", ha destacado Puig, quien ha insistido en que la Generalitat va a seguir apostando por una apertura "prudente, responsable, segura y eficaz para conseguir una recuperación sólida económica y social".

No obstante, ha puntualizado, la situación es diferente, con la población vulnerable "más protegida", y una afección hospitalaria menor -126 pacientes COVID de los que apenas 14 están en cuidados intensivos-: "En la situación actual, son más relevantes las hospitalizaciones que los contagios, y tenemos la mitad de camas ocupadas que la media española y una cuarta parte en UCI". Esto se debe en gran medida, ha dicho el jefe del Consell, al avance de la vacunación, con 2,5 millones de valencianos vacunados y 1,6 millones con la pauta completa, "casi el doble que hace un mes". Este mes, la Comunitat Valenciana batirá un nuevo récord de vacunación tras haber recibido medio millón de dosis.

No obstante, Ximo Puig ha llamado la atención sobre el hecho de que ha cambiado el perfil de la población más vulnerable, que ahora son los jóvenes que no están vacunados. El 52% de los contagios se producen entre jóvenes de 15 a 29 años, "son asintomáticos pero no siempre", y la incidencia acumulada en este grupo asciende a 172 casos. "Hay 20 jóvenes menores de 34 años hospitalizados en planta y uno de 18 años en la UCI", ha recordado el president, que se ha dirigido a los jóvenes: "Fuisteis fundamentales en la salida de la situación más complicada salvando a vuestros abuelos y ahora tenéis que preocuparos por vosotros y vuestros padres, que en muchos casos no están totalmente inmunizados". "La pandemia no se ha acabado, y pensar lo contrario es irresponsable y egoísta, ya que sigue siendo una amenaza real, económica, social y sanitaria", ha sentenciado.

Por ello, ha explicado que la vacunación de los jóvenes es una prioridad y que se va a avanzar, de modo que a partir del próximo lunes se comenzará a vacunar al grupo de 30 a 39 años: "Julio será el mes de los menores de 40 años".

Brotes

Barceló también ha detallado la tipología de los brotes, el 87% son de pequeña magnitud y el 13% de diez o más casos, mientras que 62% del total corresponden al ámbito social, el 24% al familiar, en el que se incluye también a no convivientes, y el 8,6% son de origen laboral.

Precisamente al respecto de los focos, la consellera de Sanidad se ha referido al macrobrote de Mallorca, que ha provocado 1.167 casos y el aislamiento de 4.000 personas en más de una decena de comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana afecta a ocho institutos y se han detectado 89 positivos con 470 viajeros identificadas. Además, se está investigando otro viaje a Mallorca del pasado mes de junio que afecta a dos centros de Valencia y Alicante.

Apertura de casales y sedes de asociaciones festivas

El Gobierno valenciano también ha dado el visto bueno a la apertura de casales y sedes festeras -hasta la fecha solo se podía al 75% para tareas administrativas-. Así, el horario de apertura vendrá marcado por los ayuntamientos y se podrá llevar a cabo también una actividad asimilable a la restauración, con la aplicación de las mismas medidas contempladas para la hostelería (50% de aforo, sin servicio de barra y con mesas de hasta diez personas máximo).