El Govern valencià investiga si l'Església es va ensenyorir de patrimoni públic entre 1996 i 2015

La Generalitat Valenciana ha posat la lupa en el patrimoni de l’Església. La Conselleria de Transparència que dirigeix Rosa Pérez ha sol·licitat per carta a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, dependent del Ministeri de Justícia, la relació dels immobles o altres possessions de què s’haja apropiat l’Església a la Comunitat Valenciana entre els anys 1996 i 2015.

L’objectiu d’aquesta investigació és confirmar que tots aquests béns són legítims o si, en canvi, pot haver-se donat algun cas d’apropiació de béns la titularitat dels quals correspondria al patrimoni públic, cosa que equivaldria a un espoli.

Segons diu la missiva, “el fenomen de les immatriculacions dels béns immobles ha suposat l’espoli més gran del patrimoni històric del país per l’Església catòlica, propiciat per l’article 206 de la Llei hipotecària del 1946 que va permetre a les autoritats eclesiàstiques inscriure béns a nom seu sense acreditar títol de cap domini, mitjançant un procediment d’autocertificació”.

El document recorda que “des de la promulgació de la Constitució del 1978 són indefensables del tot en el marc constitucional les modificacions dels preceptes inspirades en la redacció original de la Llei hipotecària de 8 de febrer de 1946 i que culminen en una modificació normativa de la Llei hipotecària i del reglament corresponent operada per la Llei 13/1996 de 30 de desembre i pel Reial decret 1867/1998, de 29 de setembre, que difícilment van poder sostindre’s de cap manera a causa de la seua inconstitucionalitat”.

Aquesta possibilitat d’autocertificar-se a l’efecte de la immatriculació facilitada pel Govern el 1996 no s’impedeix fins a l’aprovació de la Llei de 13/2015, de 24 de juny de reforma de la llei hipotecària, en què queda circumscrita únicament a les administracions públiques i a les entitats de dret públic la facultat d’autocertificar la titularitat a favor seu de finques i immobles.

“Per tant, durant el període democràtic entre el 1996 i el 2015 el patrimoni públic de la Comunitat Valenciana ha pogut veure’s afectat sota preceptes presumiblement inconstitucionals, privant les valencianes i valencians del seu ús, i en el seu cas, de la rendibilitat patrimonial que poguera derivar-se en benefici de les institucions públiques valencianes”, continua la carta.

Per aquest motiu, “a fi d’iniciar totes les accions que considere el Consell per recuperar el patrimoni afectat, és necessari que se’ns remeta la llista de les immatriculacions efectuades per l’Església catòlica en el període comprés entre els anys 1996 i 2015”.