Qué hay detrás de la fundación de “hombres maltratados” avalada por PP y Vox: la empresa de manuales escolares de su promotor

La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados incluye en su patronato a la empresa de su fundador, una editorial de manuales educativos. La entidad, según la documentación notarial a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue fundada por Bruno-Jesús García González con una dotación inicial de 30.000 euros. Se trata de la firma TulibrodeFP SL, domiciliada en Alboraia y dedicada a la edición de manuales para ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La polémica fundación está presidida por el editor, con su empresa como vocal, y con una secretaria.

“La explicación es que es mi empresa. Dinero público no hay nada, dinero privado lo pongo yo y mi empresa que es mía”, afirma Bruno-Jesús García González en conversación telefónica con este diario. El impulsor de la fundación considera que “hacerlo público”, en referencia a esta información, “va encaminado” a señalar a la fundación “con el dedo” en el contexto de una “política de polarización”. “Al ciudadano de a pie le da igual quiénes son los fundadores. Es público pero la gente no se dedica a rebuscar”, agrega.

La entidad, según sus estatutos se financia, además de con los recursos del rendimiento de su patrimonio, con “ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y legados que reciba sin destino específico al incremento de la dotación fundacional de personal o entidades, tanto públicas como privadas”.

La empresa cerró el ejercicio 2022 con un resultado de 196.845 euros, según sus últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil. La firma es propiedad, a su vez, de Garantía 15 años SL, otra empresa dedicada a la promoción, creación y participación en la gestión de empresas y sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias y de servicios y al comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial e importaciones y exportación de luminarias. Esta última sociedad, creada en 2022, comparte la misma dirección con el domicilio de la fundación, en la localidad valenciana de Alboraia.

El impulsor de la fundación niega que tenga vinculaciones con el PP y Vox, los dos partidos que gobiernan en la Generalitat Valenciana, en cuyo registro de fundaciones ha sido inscrita. También niega vínculos con el ultraderechista Alvise Pérez. “Extraoficialmente me puede contactar quien quiera pero les he dicho a todos que no, mi idea es transversal”, afirma Bruno-Jesús García. Preguntado por los contactos extraoficiales a los que alude, el presidente de la fundación responde: “No te lo voy a decir. Les he dicho a todos que no, en plural”.

Bruno-Jesús García asegura que “nunca” ha sido acusado o condenado por violencia de género. “Por no tener, no tengo ni una denuncia falsa”, indica. El impulsor de la entidad se niega a explicar el motivo que le llevó a liderar la fundación. “Siempre hay alguna historia de lo que uno ha vivido. No voy a contar nada, una cosa es el mensaje y otra el mensajero”, concluye.

El impulsor de la fundación sostiene que no pedirá subvenciones públicas del Gobierno valenciano. “Ni se les espera, Igualdad ha dicho que no nos va a dar nada”, afirma Bruno-Jesús García en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, del PP. “La financiación viene de mí como particular y de mí como empresario. Más mío personal que de la empresa. Cuando se acaba el dinero, se acaba el proyecto”, agrega.

Compromís: “Es muy grave”

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, sostiene que “la Fundación prevé que el 75% de sus ingresos provengan de subvenciones del sector público” y destaca que “uno de los servicios que ofrece esta entidad en su web es la defensa de los hombres por presuntas denuncias falsas”. “Entendemos que esto es muy grave porque pone en el mismo saco a maltratadores y a víctimas. Por tanto es necesario que Susana Caramero nos explique por qué esta gente tiene previsto recibir de las arcas públicas valencianas la inmensa mayoría de su presupuesto”.

Compromís también recuerda que los estatutos y objetivos inscritos por parte del Gobierno autonómico de Carlos Mazón para considerar esta entidad como fundación de interés general no se corresponden con los objetivos y servicios que ofrece la misma en su página web. Uno de los más destacados y, según Compromís, “más grave”, es el de servicios jurídicos por supuestas denuncias falsas que explican literalmente de este modo: “Si has sido acusado falsamente de un delito de violencia de género pero no pudiste defenderte con tus pruebas por no contar con abogado de confianza”.

Baldoví recuerda que, según datos de la Fiscalía, solo el 0,01% de las denuncias por violencia machista se pueden considerar denuncias falsas.