Joan Ribó, 73 años, reclama su dosis contra la COVID: "Estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme"

"Me parece perfecto que se comience a vacunar a los de menos de 50 años. Pero, por favor, no os olvidéis de vacunar también a los de 73 años". Con este comentario en Twitter mostraba el alcalde de València, Joan Ribó, su malestar por el hecho de que todavía no le hayan avisado para inyectarle la correspondiente dosis de la vacuna contra la COVID-19. "Ya estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme", añadía.

Em sembla perfecte que es comence a vacunar als de menys de 50 anys. Però, per favor, no oblideu vacunar también als de 73 anys. Ja estic cansat de donar les dades meues per a que algú em cride per a vacunar-me — Joan Ribó (@joanribo) 12 de mayo de 2021

Ribó hacía publicaba este mensaje en redes sociales el mismo día en que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el 17 de junio se comenzará a vacunar a los valencianos de entre 40 y 49 años. Precisamente, la Comunitat Valenciana ya ha superado los dos millones de dosis administradas y la Generalitat informaba también de que uno de cada tres valencianos ha recibido ya al menos una inyección del medicamento contra el coronavirus -el 16% de la población ya tiene la pauta completa-.

Puig ha explicado que en 4 meses, ya se ha completado la vacunación de todas las personas que viven en residencias, y también se ha vacunado a todos los mayores de 80 años, al tiempo que ha asegurado que el 93% de las personas incluidas en el tramo de edad comprendido entre los 70 y los 79 años ha recibido al menos una dosis (Ribó se encuentra entre el 7% que todavía no ha recibido ninguna inyección), y la mitad de ellas ya está inmunizada por completo. Respecto a las personas mayores de 60, el president ha indicado que a finales del mes de mayo estarán todos inmunizados.