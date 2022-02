Un juzgado de València condena a Sanidad a indemnizar con 4.500 euros a los médicos por falta de protección durante la primera ola de la pandemia

El Juzgado de lo Social número 10 de Valencia ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 4.500 euros a los médicos por la desprotección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia por COVID-19.

El juzgado da así la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) en lo que supone la tercera sentencia favorable de una demanda colectiva de cerca de un millar de médicos que llevó a la presentación de demandas en cinco juzgados.

El equipo jurídico del CESM-CV estudia recurrir la sentencia ante el TSJ de la Comunitat Valenciana para que las cantidades a indemnizar se ajusten a lo reclamado en la demanda y conforme acordó en la anterior sentencia el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, que iban de los 5.000 a los 49.000 euros.

En un comunicado, el sindicato ha manifestado su satisfacción por el reconocimiento del Juzgado, que establece como hechos probados que "los medios de protección de que disponía la demandada eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a que se encontraban expuestos los médicos que continuaron desempeñando su función en todo momento".

"De hecho, se les llegó a proporcionar una mascarilla quirúrgica para varios días o a lo sumo una mascarilla por día en los servicios en los que existía un riesgo mayor, concretamente en Urgencias. Las mascarillas FFP2 se encontraban bajo llave y solo eran suministradas en casos contados. Los facultativos tampoco disponían de guantes ni de batas", indica la sentencia hecha pública este lunes.

El fallo también refleja que la Conselleria de Sanidad reconoce que tenía menos medios de los necesarios, y, por tanto, le condena a indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 euros al haber estado expuestos a riesgo de contagio por covid-19 en los centros de salud y hospitales.

La Generalitat analizará la sentencia

El Gobierno valenciano analizará la sentencia y se hará "lo que sea conveniente" para el interés general. Así lo ha explicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha explicado que la voluntad del Consell siempre ha sido "cumplir" con las sentencias y recurrir aquellas que puedan ser recurridas. El jefe del Consell también ha defendido, que la Comunitat Valenciana "fue la primera en conseguir los suministros que no teníamos en un mercado muy difícil". "Es cierto que no tuvimos todo el material suficiente, pero es que no lo tuvo nadie en ningún sitio y en un contexto de pandemia sobrevenida con una virulencia extrema", ha concluido Puig.