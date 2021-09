Labora publica el reparto de las ayudas ECOVID que permitirán contratar en entidades locales a más de 1.500 personas

Labora, a través de la Conselleria de Economía Sostenible, ha publicado en su página web la asignación de fondos para las entidades locales de la ayuda ECOVID-21 a través de la cual se impulsará la contratación de personas mayores de 30 años. Esta convocatoria ofrece una línea de subvenciones que superan los 40 millones de euros y que supondrán la contratación de 1.550 personas desempleadas.

Enmarcadas dentro del programa Avalem Experiència Plus, pretenden incentivar la contratación de personas mayores de 30 años desempleadas tanto en ayuntamientos como en organismos autónomos dependientes de ellos. Los contratos serán a jornada completa y tendrán una duración de 12 meses y pueden ser en cualquiera de los grupos de cotización.

Las personas participantes en este programa serán seleccionadas por sondeo entre las inscritas como demandantes de empleo en los Espai Labora y cumplan las condiciones o perfiles que solicite la entidad local.

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la selección de candidatos/as será que reúnan el mayor número de los siguientes requisitos: personas desempleadas que hayan iniciado o finalizado un itinerario de inserción laboral de LABORA en los últimos 12 meses previos a la convocatoria; personas desempleadas que no reciban prestaciones por desempleo o rentas de inserción laboral; personas desempleadas de larga duración; personas que en 2019, 2020 y 2021 no hayan sido contratadas en el Programa de iniciativa social en colaboración con las entidades locales de la Comunidad Valenciana; personas que hayan recibido algún servicio de Labora (no incluido el itinerario de inserción laboral) en los últimos doce meses previos a la convocatoria; personas mayore de 45 años; personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

A causa del éxito de la convocatoria del año pasado y dada la necesidad generada por la pandemia COVID-19, Labora ha trabajado para aumentar en 14 millones estas cantidades respecto a la anterior edición, por lo que se alcanzará un montante final de 44 millones de euros destinados a este programa.

Para ello, va a ser posible recurrir a los fondos extraordinarios que la Unión Europea ha puesto a disposición de la administración valenciana en su lucha por paliar los efectos de la pandemia. Para este tipo de actuaciones la Unión Europea ha ampliado el régimen de financiación, incrementan-do el 50% de cofinanciación habitual hasta alcanzar el 100% de las mismas.

Esta es la tercera convocatoria de este programa que se puso en marcha el año 2020 como una de las iniciativas destinadas a luchar contra los efectos de la pandemia y que pretende incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de práctica profesional al tiempo que se dota a las entidades locales de medios humanos adicionales que les permitan realizar actuaciones específicas en el ámbito de sus competencias, proporcionándoles una mayor capacidad de respuesta ante la coyuntura derivada por la incidencia de la Covid 19 en su territorio.

Esta convocatoria se inscribe dentro del programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), dotado con 55.000 millones de euros de fondos adicionales puestos a disposición del Fondo Social Europeo (FSE), de los que 10.000 millones corresponden a España y que han sido repartidos entre las distintas administraciones para su ejecución a través de los programas operativos estatales y autonómicos.

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana incluye un nuevo eje prioritario con un único objetivo: favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias sociales, y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Bajo esta prioridad se concretan las acciones que buscan apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad.

Cabe recordar que para contactar con los Espai Labora se realiza a través de la página web. Una vez recibida la solicitud, desde los Espai Labora se ponen en contacto con las personas usuarias.

Avalem Experiència Plus

El programa Avalem Experiència se articula en torno a varias líneas estratégicas. Una de ellas es el apoyo a la contratación, concediendo ayudas para fomentar contratos de personas mayores de 30 años y que contribuyan a la conciliación personal, familiar y laboral, así como a la igualdad entre mujeres y hombres o a la estabilidad en el trabajo.

Asimismo, también impulsa acciones como la formación para actualizar la cualificación profesio-nal, el apoyo a las iniciativas de emprendimiento y el trabajo autónomo, la orientación, interme-diación y búsqueda de empleo.