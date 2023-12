Mazón y Ayuso reivindican en Madrid la ampliación del Puerto de València que rechazan los colectivos vecinales del Marítimo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha participado este martes en un encuentro con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el marco de una ronda de reuniones con otros barones populares para crear “sinergias” en cuestiones que considera clave: financiación autonómica, infraestructuras, turismo, logística o gestión del agua.

La jornada de este martes, organizada por la Fundación Conexus en el Casino de Madrid, es formalmente un encuentro empresarial, que ha tenido como centro de las reivindicaciones la ampliación del puerto de Valencia y las infraestructuras logísticas, pero también es el primer encuentro institucional entre los presidentes de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. Curiosamente Mazón ha llegado a las 11.00 horas al inicio de la jornada acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero no de la presidenta Ayuso, que ha hecho acto de presencia a las 12.35 horas.

Por este motivo, una veintena de personas en representación de la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista que rechaza la ampliación portuaria por motivos ambientales, se ha concentrado a las puertas del casino con pancartas con el lema 'no a la ampliació del Port' y entonando cánticos como “no, no, no, a la ampliació”.

La primera mesa de debate se ha centrado en la relevancia estratégica del citado eje Madrid-València como motor logístico nacional. El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha moderado un interesante encuentro entre el presidente de MSC, Francisco Lorente, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, el presidente de Sending, Juan Pablo Lázaro, y el presidente de Baleària, Adolfo Utor. En él se han analizado los principales retos y posibles propuestas para lograr la necesaria transformación del eje Madrid-Comunidad Valenciana en una conexión sostenible e innovadora mediante su imbricación con el desarrollo del Corredor Mediterráneo y sus obras en marcha, en total 14 proyectos con obras en marcha con una inversión de 2.200 millones de euros.

Posteriormente, han comparecido tanto Mazón como Ayuso, quienes han reivindicado la ampliación del Puerto de València. La presidenta madrileña ha comentado que “el puerto marítimo de Madrid es el de València y por él transitan el 80% de los contenedores que llegan a la comunidad de Madrid”. Mazón ha asegurado que la ampliación es de “urgentísima necesidad” y que es “sostenible, compatible y necesaria”.

Preguntado sobre la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, al Puerto de València prevista para este jueves, Mazón ha comentado que le han comunicado que desde el ministerio se iban a poner en contacto con él y que no espera otra cosa “que no sea el anuncio definitivo de que el consejo de ministros va a aprobar por fin la ampliación del puerto”.

Mazón no retocará el presupuesto y Ayuso apoyaría una quita

Sobre el techo de déficit del 0,1% trasladado por el Gobierno a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que obligaría a un recorte en las cuentas valencianas de unos 280 millones, Mazón ha criticado que la tardanza del ejecutivo central en informar de este dato y ha afirmado que lo modificará los presupuestos autonómicos: “Hemos tenido que hacer el presupuesto a ciegas y nos han dado el techo de déficit cuando ya habíamos hecho las enmiendas. No vamos a cambiar el proyecto de presupuestos, ni quiero, ni puedo”.

Por su parte, preguntada Ayuso por si apoyaría una reforma del sistema de financiación caducado desde 2014 y una quita de la deuda histórica valenciana, la presidenta valenciana ha comentado que “cada comunidad tiene sus peculiaridades, puesto que no es lo mismo una comunidad como Castilla y León por la dispersión y envejecimiento de la población que una como la valenciana o la madrileña que tenemos una alta densidad de la población que el actual sistema no reconoce ese incremento de la población que en la Comunidad de Madrid ya es de un millón de habitantes y esperamos un millón más en el futuro, por lo que necesitamos que el nuevo sistema tenga en cuenta esas peculiaridades, lo que ocurra es que normalmente no es así”.

Sobre la quita, la presidenta ha comentado que “es evidente que el nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana ha heredado una deuda inasumible que impide no solo aplicar su programa electoral, sino también cubrir los servicios públicos esenciales” y ha añadido: “Sí vemos bien la quita de la deuda de la Comunidad Valenciana y sí vemos bien ayudar a las demás, lo que no veo bien es que los dirigentes políticos arruinen a las regiones y que después nadie se haga responsable. Si han quebrado a la Comunitat Valenciana y la han dejado más endeudada habría que pedir responsabilidades o al menos deberían inhabilitar a los políticos por largo tiempo, no hay derecho a eso”.