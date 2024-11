Mazón llamó a las 18.30 horas al alcalde de Cullera el día de la DANA pero no le informó del riesgo de rotura de la presa de Forata

Nuevas contradicciones en la versión de Carlos Mazón sobre su gestión de la DANA. Este domingo, el president de la Generalitat valenciana ha pedido que paren “los bulos y mentiras” sobre su actuación en la tarde del 29 de octubre, en la que ha insistido que no estaba incomunicado y que incluso habló con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Y ha afirmado que el Gobierno “está cayendo en una contradicción tras otra” a través de “sus entidades”. Pero lo cierto es que, como supo hace diez días elDiario.es, esa llamada a Jordi Mayor se produjo hacia las 18.30 de la tarde y en ella Mazón no informó del riesgo de rotura de la presa de Forata ni planteó ninguna preocupación por la emergencia.

Mazón, que ha hecho estas declaraciones antes de asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana, se ha preguntado por qué si el Gobierno tenía información a través de Aemet de que la presa de Forata podía romperse “no tomó el mando” de las emergencias.

Carlos Mazón y Jordi Mayor hablaron el pasado día 29 de octubre a las 18:30 horas. La conversación, conocida por elDiario.es desde hace diez días, no versó sobre la gravedad de la situación y en ella no se abordó el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata, la que habría afectado directamente al municipio de Cullera y a todos los de la comarca de la Ribera.

Según contó en su día Jordi Mayor a este periódico, en la llamada, el presidente de la Generalitat le preguntó cordialmente por su estado de salud y le dijo que, estaba en una reunión en la que habìa salido su nombre, por lo que había aprovechado para llamarle. Le preguntó también por si estaba lloviendo en Cullera. “No fue una conversación adecuada al nivel de emergencia que estábamos sufriendo”, explicó Mayor.

El alcalde de Cullera ha querido aclararlo también en un hilo en su cuenta de Twitter este domingo. “Mazón continua mintiendo del mismo modo, mezclando verdades y mentiras. La verdad, sí me llamó, lo hice público ese mismo dia en el pleno de mi ciudad. La mentira, yo nunca he dicho que estuviera incomunicado (con alguien ya sabemos que se estaba comunicando)”, ha explicado. “Yo he dicho y diré siempre que ningún protocolo dice que en alerta roja te puedas marchar cinco horas a comer a un restaurante. La llamada no fue para informarme de nada que tuviera que ver con la emergencia”, continúa. “Pensaba que me estaba llamando desde el CECOPI, pero hoy ya sabemos que fue una llamada más propia de alguien que acaba de salir de una comida de 5 horas. Ahí lo dejo”, zanja Mayor en la red social.

Este periódico no había revelado la llamada al no ser autorizado por Mayor “por lealtad institucional”. Ha sido el propio Mazón quien ha revelado la llamada este domingo.

Es más que llamativo que Mazón no le dijera a Mayor nada de la presa de Forata, cuando en el Cecopi era el motivo de mayor alarma puesto que la presa estaba a punto de desbordarse. Si el presidente hubiera estado informado, tendría que haber sido el motivo de la llamada. En la conversación, dejaba entrever que el presidente no era consciente de la situación. “Yo estaba con las botas de agua y el chubasquero calado y con dos palmos de agua en las calles”, explicó el alcalde al quién el propio Mazón le habría dicho: “Guárdate mi móvil para lo que necesites”.