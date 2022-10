‘Lecciones de nuestros abuelos’, el projecte de memòria històrica d’un docent que ha marcat més de 300 alumnes de secundària

Luis Vivas és professor de Geografia i Història des de fa més de dues dècades en el col·legi Sagrat Cor de Quart de Poblet, una localitat a tocar de València. Vivas ha aconseguit que més de 300 alumnes de quart de l’ESO es bolquen a traure a la llum les històries dels seus avis i àvies sobre la Guerra Civil i el franquisme en un projecte educatiu que els ha valgut un premi de la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València. “Ha sigut any rere any superpositiu”, diu Vivas, artífex del llibre Lecciones de nuestros abuelos, editat per Vinatea Editorial i que ja va per la segona edició.

El docent, de 53 anys, va descobrir gràcies a un reportatge de La Opinión de Zamora la tràgica història de les seues besties –Magdalena i Angelita Flechoso– afusellades la nit del 20 de novembre de 1936 pels revoltats franquistes amb tan sols 17 i 15 anys, respectivament. El seu presumpte delicte va ser haver cosit una bandera (republicana o roja, segons els testimoniatges): “Mai van saber per què van morir”, lamenta el seu descendent, que precisa que la seua família “mai ha volgut venjança ni escarn”.

Vivas es va inspirar en la història de les seues besties per iniciar un projecte d’innovació educativa amb els xavals del col·legi en què treballa. Cada alumne entrevista els seus avis o besavis i es documenta per traçar la història de vida dels seus éssers estimats durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

“És un projecte molt multidisciplinari en què han d’aprendre a buscar informació, documents, aportar fotografies i buscar notícies en fonts veraces. A més, els alumnes han de saber defensar de manera oral en un debat amb els companys la informació que aporten”, explica Luis Vivas, que ho compara amb una mena de “treball periodístic”.

El projecte compta amb la implicació activa de diverses generacions de les famílies dels adolescents. “Els avis”, assenyala Vivas, “s’impliquen i estan orgullosos, a més ens trobem amb històries d’avis que van estar en un bàndol o en un altre en la Guerra Civil o que en el franquisme ho van passar pitjor o millor”.

L’obra, encapçalada per la història de les besties del professor, està conformada per capítols curts en què els alumnes ressenyen les seues investigacions familiars, incloent-hi el material gràfic i els documents trobats durant l’elaboració del treball. “El que fem en el col·legi es coneix ja com ‘les classes dels avis’ i els xavals desitgen arribar a quart d’ESO per poder contar la seua història”, afirma el professor. “Els agrada, perquè és motivador”, postil·la.

Per a la segona edició del llibre, que ha guanyat el premi ‘La memòria en l’educació’ que atorga la Diputació de València, s’han centrat en les històries de vida d’àvies i besàvies. Així doncs, una trentena d’alumnes per curs han conformat una selecció de les històries dels més majors de les seues famílies amb una “gran implicació”.

Vivas aposta perquè “aquestes històries se sàpien” i demana no cedir “davant els extremismes i la gent que vol carregar-se tot això en funció d’una ideologia”. “Sempre estàs pensant com innovar i canviar les coses”, assegura aquest fill de mestra, d’origen zamorà i la família del qual va emigrar a València quan tenia a penes nou anys.

L’experiència de Luis Vivas i els seus alumnes contrasta amb la presència limitada de la història contemporània espanyola en el currículum educatiu. “Lamentablement aquests temes en molts llocs no es donen o, si es donen, estan al final del temari”, lamenta el docent de Quart de Poblet. “Jo no ho veig personalment com un risc, forma part de la teua matèria”, assenyala Vivas.

A més, el coautor de Lecciones de nuestros abuelos recorda que “si la llei té aquests continguts, caldria donar-los en profunditat”. “Com demostra aquest llibre, hi ha formes molt boniques, originals i motivadores que atrauen i motiven xavals a assignatures com la nostra, cosa que moltes vegades és complicada”, abunda Vivas.

El projecte memorialístic, sense ànim de lucre, ha inspirat altres centres docents i s’ha plantat en una segona edició del llibre. “Les aportacions han sigut fantàstiques, a vegades venen els avis i les àvies que volen repetir aquestes sessions”, conclou.